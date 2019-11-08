美股早盤 - 估值攀高 美股早盤小跌、續高檔盤整

在聯準會 (Fed) 擴表、降息、美中貿易戰情緒轉好等各項利多，帶領美股近日再刷歷史新高，週五 (8 日) 美股開盤小幅下跌，出現小幅獲利回吐賣壓。

《路透社》週四 (7 日) 引述消息人士報導，川普政府內部對於「取消關稅是否導致美國失去籌碼」存在分歧，白宮與部分外部顧問強烈反對取消現有關稅，引發市場對於協議進程部分質疑。

不過，白宮發言人週五 (8 日) 稍早表示，若順利達成協議，將於美中貿易協定中取消關稅，對最終達成協議抱持樂觀態度，但未透露更多細節。

白宮發言人 Stephanie Grisham 週五 (8 日) 受訪表示，「我們對達成部分協議感到樂觀，若最終順利達成，那麼將可免除部分關稅」。

「新債王」岡拉克 Jeffrey Gundlach 公司雙線資本 (DoubleLine Capital) 週四 (7 日) 表示，由於近期全球情勢出現轉變，經濟基本面已有所改善，且美中雙方在解決貿易爭端上已採漸趨積極，該公司將 2020 年美國經濟衰退可能性預期自此前的 75%，下調至 40%。

截至台北時間週五 (8 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數下跌 5.64 點或 -0.02%，暫報 27669.16 點

那斯達克下跌 12.99 點或 -0.15%，暫報 8421.53 點

標普 500 指數下跌 5.05 點或 -0.16%，暫報 3080.13 點

費半指數上下跌 10.71 點或 -0.62%，暫報 1716.97 點

台積電 ADR 下跌 1.10% 至每股 53.08 美元

十年期美債殖利率上漲 0.47% 至殖利率 1.931%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.68% 至每桶 56.19 美元

布蘭特原油下跌 1.89% 至每桶 61.11 美元

黃金上下跌 0.61% 至每盎司 1459.9 美元

美元指數上漲 0.20% 至 98.34 點

道瓊開盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US)

基於 GAAP 的財報關鍵數據

EPS：經調整後 1.07 美元，高於分析師預期的 95 美分 (Refinitiv 調查)。

營收：191 億美元，略高於分析師預期的 190.4 億美元 (Refinitiv 調查)。

迪士尼各集團 Q4 營收表現

媒體網絡集團：65 億美元

遊樂園和渡假村集團：67 億美元

電影娛樂集團：33 億美元

直接對消費者的銷售：34 億美元

阿里巴巴 (BABA-US)

早盤上漲 0.73%，外媒報導，阿里巴巴計劃於下週進行香港上市審核程序，募資金額介於 100 億美元至 150 億美元間，若順利完成 IPO，阿里巴巴有望成為今年全球最大募資案。

亞馬遜 (AMZN-US)

早盤下跌 0.26%，亞馬遜傳出將讓迪士尼旗下串流媒體服務 Disney + 於亞馬遜的 Fire TV 平台播放。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示，目前市場因為美中雙方訊息來回而有些緊張，不過目前為止，我們已經看到雙方取得進展，預計未來市場會出現一些變化。