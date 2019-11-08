美股早盤 - 估值攀高 美股早盤小跌、續高檔盤整

在聯準會 (Fed) 擴表、降息、美中貿易戰情緒轉好等各項利多，帶領美股近日再刷歷史新高，週五 (8 日) 美股開盤小幅下跌，出現小幅獲利回吐賣壓。
《路透社》週四 (7 日) 引述消息人士報導，川普政府內部對於「取消關稅是否導致美國失去籌碼」存在分歧，白宮與部分外部顧問強烈反對取消現有關稅，引發市場對於協議進程部分質疑。
不過，白宮發言人週五 (8 日) 稍早表示，若順利達成協議，將於美中貿易協定中取消關稅，對最終達成協議抱持樂觀態度，但未透露更多細節。
白宮發言人 Stephanie Grisham 週五 (8 日) 受訪表示，「我們對達成部分協議感到樂觀，若最終順利達成，那麼將可免除部分關稅」。
「新債王」岡拉克 Jeffrey Gundlach 公司雙線資本 (DoubleLine Capital) 週四 (7 日) 表示，由於近期全球情勢出現轉變，經濟基本面已有所改善，且美中雙方在解決貿易爭端上已採漸趨積極，該公司將 2020 年美國經濟衰退可能性預期自此前的 75%，下調至 40%。
截至台北時間週五 (8 日) 晚間 22 時許：
- 道瓊指數下跌 5.64 點或 -0.02%，暫報 27669.16 點
- 那斯達克下跌 12.99 點或 -0.15%，暫報 8421.53 點
- 標普 500 指數下跌 5.05 點或 -0.16%，暫報 3080.13 點
- 費半指數上下跌 10.71 點或 -0.62%，暫報 1716.97 點
- 台積電 ADR 下跌 1.10% 至每股 53.08 美元
- 十年期美債殖利率上漲 0.47% 至殖利率 1.931%
- 紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.68% 至每桶 56.19 美元
- 布蘭特原油下跌 1.89% 至每桶 61.11 美元
- 黃金上下跌 0.61% 至每盎司 1459.9 美元
- 美元指數上漲 0.20% 至 98.34 點
焦點個股：
迪士尼 (DIS-US)
基於 GAAP 的財報關鍵數據
迪士尼各集團 Q4 營收表現
阿里巴巴 (BABA-US)
亞馬遜 (AMZN-US)
- 早盤下跌 0.26%，亞馬遜傳出將讓迪士尼旗下串流媒體服務 Disney + 於亞馬遜的 Fire TV 平台播放。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示，目前市場因為美中雙方訊息來回而有些緊張，不過目前為止，我們已經看到雙方取得進展，預計未來市場會出現一些變化。