CPU再傳缺貨 華碩、宏碁10月營收雙雙下滑月減逾2成

筆電雙 A 品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公布 10 月營收，受英特爾 CPU 再傳缺貨影響，營收雙雙月減逾 2 成，分別達 273.56 億元、178.19 億元，月減 22%、26.8%，法人表示，雙 A 新品陸續上市，可望成為營運動能，惟 CPU 缺貨造成短期營運遇逆風。

華碩 10 月品牌合併營收 273.56 億元，月減 22%、年增 9%，累計今年前 10 月品牌合併營收 2553.14 億元，年減 2%。

華碩表示，營運趨勢持續正向，預期電競、輕薄筆電將成兩大動能，在產品及營運管理上改善，已逐步發揮效益，惟貿易戰對總體經濟環境及消費力影響，及處理器供貨尚有不穩定因素，是短期較大營運風險。

宏碁 10 月合併營收 178.19 億元，月減 26.8%、年減 10.72%，累計今年前 10 月合併營收 1905.21 億元，年減 4.05%。

宏碁表示，10 月營運動能受 CPU 供貨影響，但轉型建立的多重事業引擎持續發酵，如安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務公司、展碁國際公司、安圖斯科技、酷碁公司等成長動能持續發酵，加上創作者 ConceptD 系列日前正式在台灣、東南亞市場開賣，可望成為第 4 季成長動能。

2020 年美國消費性電子展創新獎今 (8) 日也公布得獎名單，華碩與旗下 ROG 玩家共和國以智慧型手機 ASUS ZenFone 6、電競手機 ROG Phone II、輕薄筆記型電腦等共獲得 11 座獎項，宏碁也以 Acer C250i 投影機、Acer Swift 5 超便攜筆電等拿下 3 項獎項。