宏碁Q3純益11.76億元年增近3成 EPS 0.39元 創近兩年新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日公布第 3 季財報，稅後純益 11.76 億元，季增近 2 倍、年增 29.05%，每股純益 0.39 元，創近 2 年單季新高，法人指出，宏碁多重事業效益逐步發酵，加上創作者系列 ConceptD、新機陸續開賣以及年底購物季需求帶動下，第 4 季動能仍可期。

宏碁第 3 季營收 628.7 億元，季增 14.05%、年減 3.76%，毛利率 10.6%，季減 0.17 個百分點、年增 0.05 個百分點，營益率 1.23%，季增 0.17 個百分點、年減 0.56 個百分點；稅後純益 11.76 億元，季增 187.8%、年增 29.05%，每股純益 0.39 元，創下近 2 年單季新高

宏碁累計前 3 季營收 1727.01 億元，年減 3.3%，毛利率 10.64%，年減 0.05 個百分點，營益率 1.11%，年減 0.37 個百分點，稅後純益 22.92 億元，年減 8.4%，每股純益 0.76 元。

宏碁表示，現今外在商業環境雖具挑戰性，但未來將持續推進建立多重事業引擎策略，預期動能將持續發酵，如安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務、展碁國際公司、安圖斯科技公司、酷碁公司等，其中酷基攜手梵蒂岡天主教共同合作研發的全新穿戴式裝置智慧玫瑰念珠，10 月中發表後也獲全球知名國際媒體關注。

宏碁昨 (5) 日也宣布與台灣諾華簽訂合作備忘錄 (MOU)，將運用人工智慧技術，在醫療照護領域進行跨界合作，也是宏碁繼參與美國抗癌登月計劃 (Cancer Moonshot 基因定序項目後，再次踏足生技領域，初期將鎖定在黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等。