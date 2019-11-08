〈進出口統計〉10月出口值289.9億美元衝今年新高 全年衰退成定局

財政部今 (8) 日公布 10 月進出口統計，10 月出口值 289.9 億美元，較去年同期減少 1.5%；累計前 10 月出口值 2712.7 億美元，較去年同期減少 2.4%，統計處處長蔡美娜說，旺季效應挹注下 10 月出口值創近一年來新高，但受基期偏高影響，仍較去年同期衰退，全年也估將較去年衰退。

蔡美娜說，10 月出口值站上近一年新高，靠四大因素支撐，包括：廠商提高在台生產比重、傳統旺季效應、國際品牌手機銷售比預期好且積極備貨，加上 5G 通訊應用商機挹注，帶動 10 月出口值比預期來的好。

觀察主要出口貨類表現，主要仍靠「資通與視聽」與「電子零組件」兩大扛霸子支撐出口表現，兩者合計出口值占整體出口比重高達 5 成，且連袂創下歷年單月新高，其中資通與視聽商品出口值 38.4 億美元、年增幅 2 成，累計前 10 月出口值年增幅 21.3%；電子零組件出口值 106.5 億美元、年增幅 5.3%。

相較於資通與電子類出口表現暢旺，金屬與塑橡膠等傳產製品出口則持續疲弱，10 月包括化學品出口值年減 26.7%，基本金屬及其製品、塑橡膠與其製品也較去年同期減少逾一成。

進口部分，半導體與資通支撐資本設備需求，資本設備單月進口值 43.9 億美元、年增幅 2 成，其中半導體設備增加 6 億美元、年增幅逾 4 成；資通設備進口值 1 億美元、年增幅 31.7%。

蔡美娜表示，儘管資本設備需求強勁，但因農工原料與國際油價下跌，導致 10 月整體進口值仍較去年同期減少 10.6 億美元、年減 4.1%，其中礦產品進口值減少 17.5 億美元、年減 33.2%。

展望後市，蔡美娜分析，受惠於電子傳統旺季挹注，預估 11 月出口值可望回升，預估增幅約 1.5%~2.5%，但因去年基期偏高，因此預期第 4 季較去年同期呈現持平或小幅成長，今年全年出口表現呈現負成長幾乎已成定局。