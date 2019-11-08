台灣去年共40名億萬富豪 平均每位坐擁21億美元資產

根據瑞銀與資誠共同發布的億萬富豪調查報告，台灣億萬富豪總資產去 (2018) 年較前年增加 11 億美元，合計資產規模達 855 億美元，平均每位資產約 21 億美元，且億萬富豪人數從去年的 35 位增加至 40 位，其中有 1 位是女性。

報告統計，去年台灣億萬富豪總資產共 855 億美元，較前年增加 11 億美元、年增幅 1%，平均每位富豪約擁有 21 億美元；人數從前年 35 位增加至 40 位，其中有 11 位為新上榜的富豪，另有 6 位掉出榜外。

報告指出，這 11 位新上榜的億萬富豪主要來自消費零售、原料、不動產及金融，平均年齡為 73 歲，其中 3 位為白手起家。

進一步觀察這 40 位台灣億萬富豪中，有 27 位是靠自己白手起家，13 位財富來自於財產繼承；以性別來看，40 位億萬富豪中有一位為女性，平均年齡約 69 歲，高於全球平均年齡 64 歲。

報告指出，這 40 位台灣億萬富豪中，有 16 位年齡在 70 歲以上，也因為年齡偏高，因此這些富豪也規劃在未來 20 年內，繼承 298 億美元給下一代。

美中貿易戰影響波及富豪資產，全球億萬富豪今 (2019) 年的財富總值較去年縮水 3880 億美元，合計今年總資產價值約 8.5 兆美元，主要受貿易爭端、對經濟成長放緩與美元走強影響。

瑞銀表示，全球億萬富豪在歷經過去 5 年的資產總值成長後，今年受美中貿易爭端影響導致資產縮水。但整體而言，全球億萬富翁財富仍較 5 年前增加 2.2 兆美元，成長幅度超過三分之一。

觀察各地區億萬富豪資產表現，亞洲億萬富豪在過去 5 年呈現明顯增長後，去年經歷一波修正，但財富總值仍比 5 年前增加 3 倍；而美國億萬富豪則在科技業億萬富豪帶動下，財富總值逆勢增加。

報告指出，在既有業務帶動，及顛覆性先市場推動下，科技業億萬富豪財富增幅超過其他產業，年增幅 3.4%、達 1.3 兆美元，相較於前 5 年，科技業富豪的淨值財富增幅高達 91%。



