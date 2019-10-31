華碩前9月電競筆電年增4成 動能可望延續至Q4

品牌大廠華碩 (2357-TW) 日前舉辦 ProArt 創作者系列新品發表會，宣布搶攻創作者市場，觀察華碩近期營運表現，華碩表示，下半年動能逐步回升，特別在電競、輕薄、高階筆電，前 9 月電競筆電出貨年增近 4 成，高階機種更年增 122%，預期動能將延續至第 4 季。

華碩表示，今年台灣筆電市場出貨量整體略為下滑，但在電競、輕薄筆電兩大動能帶動，加上高階機種銷售狀況優於預期、平均單價有雙位數成長，讓營收表現維持穩定。

華碩進一步指出，今年前 9 月電競筆電以開機率計算，銷售量年增近 4 成，優於市場平均 2 成的水準，輕薄筆電也有 20-25% 出貨成長，特別在高單價 4 萬元以上機種，年增 122%，預計動能將持續至第 4 季。

螢幕方面，華碩表示，2011 年推出相關產品後，雖然占內部營收比重不高，但市占率高達 3 成，也連續 45 季拿下市占第一寶座，預期在 ProArt 新款螢幕推出後，也將持續維持優勢，預期內部營收占比將提升至 3-5%。

主機板板 / 卡方面，華碩表示，預期今年全年主機板出貨將持平去年，顯卡出貨則會較去年下滑，但整體而言今年下半年出貨將優於上半年，也樂觀看待明年第 1 季 DIY 市場增溫、新品推出，可望帶動板、卡產品需求回溫。

而針對 CPU 再傳缺貨，華碩表示，雖然缺貨狀況仍在，但狀況較去年改善，現階段會透過調節通路庫存，將影響降到最低，而華碩第 3 季品牌合併營收 860.91 億元，年增 7%。