AOI設備廠10月營收遇逆風 晶彩科不及千萬元 創42個月新低

AOI 設備廠 10 月營收遇逆風，晶彩科 (3535-TW) 10 月營收 954 萬元，為 42 個月新低，另外陸續公布的牧德 (3563-TW) 10 月營收 1.72 億元，創 24 個月來新低，由田(3455-TW) 今(8) 日也公布 10 月營收達 1.21 億元，同創 20 個月來新低。

晶彩科 10 月營收為 954 萬元，月減 79.21%，年減 84.68%，累計 2019 年前 10 月營收為 15.82 億元，年增 32.79%，晶彩科主管指出，10 月出貨機台數量，較去年同期減少，此屬正常現象。

晶彩科大股東由田 10 月營收為 1.21 億元，月減 43.24%，年減 66.65%，2019 年前 10 月累計營收為 20.94 億元，年減 13.65%，由田主管指出，目前對今年第四季營運狀況，較謹慎看待。

由田去年受惠印刷電路板及顯示器產業持續暢旺，加上掌握中國面板客戶擴產需求，全年營收 31.16 億創新高，墊高去年基期，今年下半年由於貿易戰引發關稅加徵、國際局勢不明等因素干擾，傳部分業者擴廠放緩，尤其顯示器產業，價格與利潤都下滑，部分顯示器製造商更調整大型 LCD 面板產量，削減或推遲擴產計畫，連帶導致上游設備商營運下滑。

目前市場雖受保守氛圍影響，大部分設備商營運不如預期，不過受惠 5G 時代來臨，整體產業可望逐步回溫，特別是 PCB 業者將針對市場 5G 需求擴充產能，其中軟板廠和載板廠動作最為積極，對設備需求將逐步成長，進一步帶動設備商營運回溫；由田對 2020 年整體營運表現，審慎樂觀看待。

牧德 10 月營收為 1.72 億元，月減 4.91%，年減 45.52%，創 24 個月來新低，累計前 10 月營收 22.65 億元，年減 12.31%，牧德前 3 季稅後純益 7.68 億元，年減 19.58%，每股純益為 18.02 元，仍居設備股之冠。

牧德主管指出，由於銷售產品組合不同，且整體景氣不佳，高單價半導體檢測設備如矽晶圓檢測、COF 產品檢測設備等出貨時程延後，預計認列營收時間點，將遞延至 2020 年第 1 季後。