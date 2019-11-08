日月光投控10月營收月減5.7% Q4力拚成長

日月光投控 (3711-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收 387.85 億元，由於電子代工業務受到季節性因素影響，整體營收月減 5.7%，年減 0.9%，為近 3 個月低點；前 10 月累計營收 3359.44 億元，年增 60.93%。法人估，日月光投控第 4 季營收將與第 3 季持平，力拚微幅成長。

日月光 10 月封測與材料營收 230.33 億元，月減 1.4%，年增 2.9%。日月光投控預估，第 4 季封測事業新台幣營收將與第 3 季相近，毛利率則會略高於今年第 3 季的 21.7%；第 4 季電子代工業務新台幣營收將與去年下半年平均值相近，約季減約 8%，營益率則與去年第 1 季的 2.1% 相近。

法人估，日月光投控第 4 季營收將與第 3 季持平，有機會微幅成長，延續逐季成長軌跡。

日月光第 4 季至明年首季稼動率估可維持在 80-85%，看好封測事業需求強勁，毛利率可望走揚，電子代工業務營運則有季節性因素，營收將修正，但可望與往年同期持穩；對第 1 季表現有信心，將優於往年，主要成長動能將來自 5G 應用與新品需求。

日月光投控第 3 季稅後純益 57.34 億元，季增 1.13 倍，年減 8%，每股純益 1.35 元，為近 1 年高點。前 3 季稅後純益 104.67 億元，年減 47.18%，每股純益 2.46 元。