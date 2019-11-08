【馮冠華專欄】留意上證能否追落後，帶動港股挑戰28000點

11 月 8 日推介 - 萬州（288）

1）上日港股市況總結：恆指週四反覆上升。指數約平開後，最多曾下跌約 155 點，低見 27534 點；但在約下午三時三十分傳出中美貿易戰的好消息，指數迅速轉跌為升，最多曾升近 212 點，高見 27901 點。最終以 27847 點收盤，上升 159 點並錄 6 連升。成交金額按日上升約 7% 至約 779 億 。港股通南下仍是淨流入，金額上升至約 8.7 億。北上也繼續是淨流入，金額亦回升至約人民幣 21 億。藍籌 35 升 13 跌 2 持平。



板塊方面，以內銀、出口、本地地產、醫藥及燃氣股表現較好。做空方面，佔大市成交再微降至約 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 31:69。重貨區方面，熊證仍在 28000-28049，牛證則仍在 26950-26999。恆指期貨夜市收報 27938 點，上升 111 點，高水 91 點。港股 ADR 下跌 40 點，相等於恆指 27807 點。



簡評：週三晚，彭愽曾報導，指中美貿易談判或需延期至十二月（報導如常並沒有透露消息原頭），美股當晚表現反覆靠穩。港股在連升多天後，昨天大部份時間也明顯受這消息影響而走弱，甚至人民幣離岸價也曾跌穿 7.02 水平。但在商務部的消息出現後（見點 2），整個市況迅速逆轉；人民幣離岸價斷崖式快速升穿七算，恆指也曾迅速急彈約三百點，也把 27800-27849 的熊證重貨區收回。中美的首階段協議，市場的一般共識，只是在農產品和金融市場開放等等着墨；雖然也有聲音指，撤回已開徵的關稅應屬協議的一部份（如環時的胡錫進在 11 月 5 日的推特文），但這次罕有地是從中方官員主動搶先解畫，市場對貿戰樂觀情緒即時升温是可以理解的。



筆者昨天以「整固待變」作早報之題，那麼，商務部這消息，是否代表待變已出現，港股能再上一層樓？筆者早前已指出，恆指今次的升浪，主要受中美貿談樂觀情緒所帶動。商務部的消息，結合人民幣的走勢，首階段協議應近在咫尺，耐心等待時間和地點的公佈吧！某程度上，這次的消息是令樂觀的情緒加以肯定，恆指確有空間再向上，皆因現價還是較落後。



值得注意的是，收盤後人民幣離岸價再升，美股在執筆時也大漲，但恆指夜期變化卻不太大，是否代表昨天的逆轉，股價已到位？筆者的看法，今天恆指走勢，主要還是看上證。今早 MSCI 的公告及市場會否反映昨天的利好消息是重點。



至於今天推介，再建議萬州（288）。貿戰利好，再加上有消息指中國當局正研究解除美國禽肉的進口限制（點 3），公司管理層早前也透露對未季業績有信心，9 元以下仍可考慮進場。



2）在 11 月 7 日舉行的新聞發佈會上，商務部新聞發言人高峰對外透露說，如果 (中美) 雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。



高峰表示，中方對於關稅問題的立場是一貫的明確的，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定。高峰認為，雙方按協議取消加徵的關稅，有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟，有利於生產者也有利於消費者。（環球網）



3）內地傳媒報道，中國當局正研究解除美國禽肉的進口限制。中國在 2015 年，因美國爆發禽流感，禁止進口美國禽肉、蛋，導致美國當年出口量大減超過八成。美國農業部早前證實，截至 10 月 3 日當周，美國向中國淨出口大豆 118 萬噸，豬肉出口創紀錄，其中包括今年發貨的 1.881 萬噸，2020 年發貨的 12.3362 萬噸。（東方日報）



4）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 182 點，標指及納指則分別上升 0.27% 及 0.28%。十年期債息報 1.929%。美滙指數在 98.12，紐約期油最新報 57.07 美元。



5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：長城汽車（2333）公布，10 月汽車總銷量 11.5 萬輛，按年增長 4.48%。10 月產量 11.71 萬輛，按年增加 8.23%。今年首 10 個月，銷量 83.91 萬輛，按年增長 6.66%。



丘鈦科技（1478）公布，10 月攝像頭模組產品銷量 3926.3 萬件，按年升 45.3%，主要由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升。期內，指紋識別模組產品銷量 984.6 萬件，按年跌 8.5%。



太古（0019）發盈警。公司指，示威活動繼續令國泰（0293）旅客量減少及對機位預訂情況構成不利影響，故此不再預期國泰下半年業績會比上半年為佳；同時，太古資源零售點的銷量也受示威影響，並預期沁園食品將錄得更大虧損。太古稱，考慮上述情況後，預期今年基本溢利將低於去年，主要原因為國泰的預期業績。不過，因今年就出售投資物業錄得收益總額 119.37 億元，及在下半年就出售另一投資物業錄得收益約 14.42 億元，計及出售投資物業及其他非經常性因素後，公司今年綜合基本溢利仍將大幅高於去年。



6）新股訊息（信報）：6 隻新股將於今天掛牌，其中，中國酒店用品商城營運商信基沙溪 (3603）暗盤收報 1.41 元，較招股價 1 元，升 0.41 元或 41%。



益美國際（1870）暗盤收報 1.14 元，較招股價 0.97 元，升 0.17 元或 17.53%。石油專用管製造商達力普控股（1921）暗盤收報 1.67 元，較招股價 1.59 元，升 0.08 元或 5.03%。



Beng Soon Mach（1987）暗盤收報 0.49 元，較招股價 0.5 元，跌 0.01 元或 2%。東曜藥業（1875）暗盤收報 6.15 元，較招股價 6.55 元，跌 0.4 元或 6.11%。心內介入器械製造商康德萊醫械（1501）暗盤收報 25.65 元，較招股價 20.8 元，升 4.85 元或 23.32%。



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