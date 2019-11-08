大彰化與海能離岸風場 同步啟動陸域工程

丹麥離岸風電商沃旭能源的大彰化東南及西南離岸風場、及麥格理綠投資集團與上緯新能源共同開發的海能風場，今 (8) 日同步舉行陸域工程動土典禮，大彰化東南及西南離岸風場統包商為台汽電 (8926-TW)、海能風場則交由華城電機 (1519-TW) 負責，且已分別向彰化縣、苗栗縣政府繳交上億元的印花稅。

沃旭大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站統包商為台汽電，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段 900MW(百萬瓦) 離岸風電計畫，建造 2 座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，統包合約金額超過新台幣 70 億元，目前正由台汽電 100% 轉投資星能公司執行中。

因應 2 座陸上變電站及統包工程需求，星能公司自去年起至今，已擴編超過 60 名員工，未來在陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商在內，預計有 800 至 1000 名的人力投入。

沃旭能源大彰化東南及西南離岸風電計畫從去年第 4 季至今，累積在彰化縣繳交印花稅已超過 1 億元，主要包括沃旭與星能的陸上變電站統包合約、與興達海基的水下基礎合約、與西門子歌美颯的風機採購合約。而沃旭也打破紀錄，成為彰化縣歷年在單一年度繳納最多印花稅的企業。

除大彰化離岸風電東南與西南計畫外，由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發的海能風場，陸域工程也於今日啟動，由華城電機負責完成陸域升變壓站及相關設備建置，以併聯台電電網；海事工程預計 2020 年春季開始，由比利時商楊德諾負責水下基礎建設和海底電纜，而西門子歌美颯將進行 47 座 8MW 風機安裝。

海能風電今年已向苗栗縣政府繳交新台幣 1.19 億元的印花稅，目前已與在地供應商簽訂超過 70 份合約，也與多間大學合作，包括與苗栗國立聯合大學合作，開展海上風電系列在地人才培育計劃。