雲品Q3獲利年減近7成 前三季EPS 1.7元

連鎖飯店餐飲集團雲品 (2748-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，稅後純益 682 萬元，年減 68.67%，每股純益 0.1 元，前三季稅後純益 1.12 億元，仍較去年同期成長 2.85%，每股純益 1.7 元。

雲品說明，客房收入維持亮麗表現，尤其君品酒店挹注良好成長動能，使第三季合併營收 5.12 億元，年增 86.27%。

不過，餐飲市場競爭激烈、館外餐飲中的頤品大飯店旗下新店北新館、桃園民生館，宴會活動較去年同期減少，減緩成長力道，加上今年導入 IFRS 16 租賃新制認列相關費用，使第三季毛利率下滑至 25.58%，年減 4.24 個百分點，營益率更下滑至 3.78%，年減 6.39 個百分點。

雲品表示，將持續優化館外餐飲事業營運體質，除聲光硬體升級，更加速推動「君品 Collection」擴大接單，外燴與宴會平台接單桌數較去年已有 50% 的成長，共 45 個國內外據點結盟合作，整體效益可望在年底和明年第一季宴會旺季逐步顯現。

住房業務方面，雲品表示，溫泉酒店深化網路線上訂房系統布局，帶動散客比重增加，而君品酒店持續拓展商務客源，今年初針對日本旅客和 VIP 旅客成立全天候專業服務團隊，帶動君品酒店上半年日韓旅客比重增加至 37%，住房率也進一步提升至 81%。

展望第四季，雲品看好整體營運動能持續增溫，目前雲品溫泉酒店和君品酒店整體住房率已達 80%，而春酒尾牙活動需求攀升，頤品大飯店喜宴、春酒尾牙活動和外燴接單已超過萬桌，而「君品 Collection」訂單能見度更達明年 10 月。