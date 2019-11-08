情勢轉好？新債王基金下調美國經濟衰退風險至40%

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 在先前曾預測，美國在未來 1 年內衰退的可能性為 75%，不過該公司在週四 (7 日) 表示，已將這項機率下調至 40%。

雙線資本投資組合經理 Andrew Hsu 表示，根據近期發發生的變化，已將 2020 年美國經濟衰退可能性的預測從幾個月前的 75% 下調至 40%。「過去幾個月已經發生了變化。目前的基本情況是，我們估計未來 12 個月內有 40% 的機率發生經濟衰退。」

此外，他也表示：「經濟基本面有所改善，美中貿易爭端有可能得到解決。儘管我認為貿易戰不會迅速終結，但在這一過程中，雙方已經採取了一些積極步驟。」

由於商業投資信心因貿易戰而下降，美國第三季經濟成長速度放緩至 1.9%。然而，成長的疲軟和製造業增速放緩，似乎未在消費者支出或就業方面蔓延開來。在先前，小摩執行長 Jamie Dimon 就曾表示，儘管美中貿易戰正在壓制企業情緒，但消費者仍在消費。儘管地緣政治情勢正在削弱市場信心，但美國消費者的表現還不錯。現在就認為貿易緊張局勢將導致經濟衰退似乎還為時過早。

先前，美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 也曾表示，中美貿易戰並沒有對美國經濟造成影響，並且預測美國股市在明年將會持續走強。包含川普、Navarro 和其他政府官員堅稱，在貿易戰當中，中國明顯受關稅影響更大。