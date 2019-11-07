傳義大利電信網路升級排除諾基亞 選擇華為、愛立信

中國電信設備製造商華為 (002502-CH) 遭美國封殺，美方認為華為設備很可能成為中國政府的監視工具，持續呼籲盟友國禁止華為設備。儘管如此，有知情人士表示，義大利電信公司 (Telecom Italia) 可能會在行動網路升級計畫當中將諾基亞 (Nokia) 排除在外，並將業務授予和華為和愛立信 (Ericsson)。

據《彭博社》引述知情人士表示，義大利電信公司最近對諾基亞表示，擔心諾基亞在 5G 方面落後於競爭對手，可能會將行動網絡供應商從 3 個減少到 2 個。知情人士說道，義大利電信執行長 Luigi Gubitosi 預期，此舉將有助於降低成本，從而節省資金。義大利電信債務高達 290 億歐元，是歐洲電信業中負債最大的公司之一。

知情人士說，義大利電信正在為一個為期三年的項目進行招標，該項目可能價值約 6 億歐元 (6.65 億美元)，最快將於本月份做出決定，目前諾基亞仍然可以和愛立信以及華為一起競爭成為義大利電信的行動網路供應商。。

義大利電信的發言人拒絕發表置評。諾基亞發言人拒絕評論與客戶進行的商業談判，並表示該公司 5G 業務的成長動能持續強勁，目前擁有 48 個商業合約和 15 個運行的網絡通訊，其中包括一些世界上最大的網絡。

知情人士也表示，此次招標是為了改善義大利電信的 15,000 個無線訪問站點，包括擴展大約 5,000 個站點的 5G 服務。他目前，義大利電信約有 40% 的行動網路設備愛立信，而華為則約佔 25%。

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