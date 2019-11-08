智能投資今年旺，將實現全民AI理財自動化。

「智能投資」將是必然的趨勢，金管會積極推進改革，目前正研議擴大到全權委託投資，未來將實現全民 AI 理財自動化。《鉅亨網》長期關注機器人理財議題，將於 2019 年 11 月 13 日舉辦「金融台灣 刷新未來：第二屆機器人理財論壇」，深入探討智能理財的趨勢及未來。

政府相關單位積極推進改革

金管會表示，金融科技和人工智慧快速發展，智能理財將是不可擋的趨勢。金管會引據統計數據網站 Statista 所預估，2018 年至 2022 年全球自動化投資顧問資產管理規模每年以 38.2% 速度成長，到 2022 年資產規模可達 1.45 兆美元。 目前國外如美國、英國等，對自動化投資顧問業務均採鼓勵態度，未訂定專法管制，而是於原法令架構上依自動化投資顧問創新特性，透過指引或函釋方式提醒業者及投資人應注意的風險；我國也在 2017 年發布「自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 作業要點」。

國人瘋智能理財，鉅亨第一屆機器人理財論壇全場爆滿。

對於智能理財的優勢，金管會表示，金融科技和人工智慧快速發展，促使金融服務業流程朝向自動化發展，包括機器人理財，而新技術的導入可以讓投信投顧業發展出新的商業模式，包括把財務演算技術融入金融服務項目，在此情況下，用自動化方式可以提供小額投資人比傳統金融業用更低的收費、更合理的理財方式，來使用更多的理財服務，這是世界潮流，不可迴避的。

下一步擴至「全委投資」 實現 AI 理財自動化

金管會指出，機器人理財功能中，有關電腦系統執行「再平衡交易」，原本須「逐筆徵詢客戶」，金管會也開放在一定條件下，可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易，即在與客戶事先約定下，機器人顧問可自動幫客戶找出最適合的投資組合、停利及停損。

我國機器人理財業務開辦 2 年多以來，雖做法是偏向「顧問諮詢型」機器人理財服務，但前正研議擴大到全權委託投資，也就是全權交給 AI 機器人理財、下單，進一步實現 AI 理財自動化目標。金管會表示，目前正在研議將機器人理財擴大到全權委託投資，做到 AI 理財全自動化，但技術支撐夠不夠，這就需要靠資訊、科技相關專長人員繼續努力。

資產配置再平衡（rebalance），聰明戰勝人性弱點面對市場黑天鵝，也能快速因應調整配置。

智能理財快速崛起，對此相關業者回應，以海外機器人理財發展經驗來看，能夠完全線上自動化，從了解客戶投資理財需求開始，到線上簡便完成開戶、提供投資組合建議、直接下單，或是直接採用機器人理財公司提供的投資組合，到因應市場變動可以自動再平衡（rebalance），調整投資組合等程序，有機會吸引更多投資人採用。

「金融台灣 刷新未來：第二屆機器人理財論壇」

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鉅亨網長期關注機器人理財議題，將於 2019 年 11 月 13 日 舉辦「金融台灣 刷新未來：第二屆機器人理財論壇」，「智能投資」將是必然的趨勢，與會來賓資誠創新諮詢公司 劉鏡清董事長、國泰智能投資團隊康利資產管理公司高級基金 Wisely Ngai 分析師、元大投信指數暨量化投資事業群 邱鉦淵經理將一起與政府相關單位協助投資人打破理財迷思， 分別就「AI 人工智慧 迎來金融的轉型機會」、「大數據智能運算 顛覆了傳統交易方式」、「智能投資普及化 幫你創造不凡人生」等三大議題，深入探討智能理財的趨勢及未來。

智能運算等顛覆性科技，已創造出新的市場機會。然而將人工智慧導入傳統理財顧問服務，並非取代傳統理財顧問工作，而是提升其生產力。2019 機器人理財智能投資趨勢運用自動化、普級化、多樣化、客製化、視覺化，幫助各投資者在未來使用機器人投資理財時，能輕鬆選擇適合自己能力所及，適合自己的投資組合模式，也能更清楚明瞭未來投資的走向趨勢。

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