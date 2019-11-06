理財再進化，免盯盤投資法？人機強強聯手辦得到！

投資不費力，又能兼具穩健投資與風險控制，這是許多投資人的期望，但是如何做到呢？人機強強聯手的智能投資辦得到！國泰智能投資平台再升級，結合跨國專業投資研究團隊及人工智能技術，推出 4 大客製化的策略式投資，讓投資變得更輕鬆。

4 大策略主題投資 輕鬆享有 VIP 級財管服務

瞄準智能理財趨勢，國泰世華銀行近年來加緊腳步，積極建置智能理財平台，國泰智能投資平台去年 (2018) 10 月底上線，以理財科學建立「目標式投資」，協助客戶穩定地實現人生各階段目標。今年則是再升級，提供業界首創的「策略式投資」，豐富產品線，讓投資人可以有多樣化的智能投資選擇。

在投資領域，單靠機器或者人，是無法佔有絕對優勢，唯有強強聯手，發揮各自優勢，才能讓投資組合兼具穩健理財與風險控管。國泰智能投資除了結合國泰世華銀行、國泰投信、國泰投顧、美盛投顧、美國康利等資產管理團隊搭配香港金融科技公司 Quantifeed 的智能演算技術建置演算模型之外，此次「策略式投資」更攜手摩根史坦利等世界級專業團隊，提供「客製化」的投資組合，並以人機協作模式不斷優化演算法及投資組合，為投資人追求更好的收益。

國泰金資深副總經理孫至德。

國泰金資深副總經理孫至德說明，倘若投資人有一定目標，例如退休，可以選擇「目標式投資」，國泰智能投資會根據客戶設定的投資目標、投資年限、風險承受度等參數，篩選符合目標需求的投資組合；若是喜歡參與市場投資契機或是有自己的投資看法，即可選擇「策略式投資」，包括全球、亞洲、產業、配息等四種策略主題投資組合，客戶可以針對自身投資風險屬性與偏好進行選擇，自行設定每月投資金額參數，每月最少 5 千元即可投資 5 ~ 10 多檔基金，透過理財科技進行以往 VIP 才享有的資產配置服務，讓科技幫你篩選、幫你組。

不管是「目標式投資」或「策略式投資」，孫至德指出，「雖然投資人需求不一樣，但國泰智能投資平台設計就是不要太複雜」，即使是新手也能簡單上手，這正是國泰世華銀行不斷思考如何提供更友善、更貼近客戶想像的服務或產品，提升投資體驗。

國泰智能投資 4 大客製化策略投資組合

全球 Fund 手中 亞洲佈局通 趨勢獨角獸 月領雙薪流 風險 穩健 積極 / 穩健 積極 積極 / 穩健 優勢 以穩健的全球發達國家資產，搭配看漲優勢產業股票，穩抓多元靈活的獲利契機。 亞洲人口紅利效益看漲，精選亞洲高成長潛力股票，同時搭配亞洲債券，降低投組波動度。 捷獵趨勢產業，利用大數據及動能訊號等分析產業強弱，精挑當前最具有潛力之產業組合。 主力於每月固定配息標的，透過每月配息機制，宛如月退俸，追求穩定的現金流。

定期定額 + 多樣化配置 投資致勝不二法則

投資市場起起落落，鮮少有人能夠精準預測市場走勢，即使是打滾多年的老手也不例外。大學時期，孫至德資深副總即對理財相當有興趣，自此展開了 30 多年的投資生涯，由自己觀察市場、操盤，而近 10 年來市場變化詭譎，戰果勉強「持平」。他笑說，沒有人可以精準預測市場方向，更往往是追高殺低，致使投資常出現虧損。

近年新型態的金融投資科技講求紀律投資，可以規避人性弱點，因此，開始規劃建置國泰智能投資平台之前，孫至德便以身作則，選擇美國兩家智能投資平台小試一番，透過定期定額方式，3、4 年下來，智能投資帳戶居然較自己操盤的帳戶，績效要好很多。

國泰金資深副總經理孫至德。

他認為，定期定額、多元化配置是投資的致勝關鍵，而智能投資正足以體現此二法則，長期下來績效會較為穩健及抗跌，更易於體現投資的真諦。以國泰智能投資「策略式投資」為例，4 大主題投資的策略核心是以大區域、多樣化為主軸，並不會側重小區域或特定產業，才能提供客戶穩健的投資組合，有效分散單一標的風險。

國泰金資深副總經理孫至德回顧去年 (2018)10 月底甫推出國泰智能投資以來，9 成以上的客戶選擇定期定額的方式投資基金，就是希望以長期投資抗跌為主要核心，幫助投資人能有機會擁有合理的年化報酬率，而不是忽略風險、追求高報酬。雖然市場隨時有變化，從後台統計至 108 年 10 月中，客戶投資初期一、兩個月約有 58% 機率可為正報酬，若再穩健持有超過六個月，正報酬機率可達九成，特別彰顯了長期持有定期定額投資抗跌較佳的效果。數據顯示在市場大跌的時候，國泰智能投資亦可幫客戶穩固風險，跌幅僅為大盤 6 成，成為投資人的資金避風港。

另外當市場遇到波動需要調整，或者投資標的偏離投組比例，國泰智能投資最強的再平衡機制將立即啟動，通知客戶檢視資產部位，並調整到最適合的比例。此外，若是不知道如何設定投組的人，亦可藉由國泰智能投資「看看別人怎麼買」新功能，參考不同年齡層的投資樣貌後，選擇跟自己風險屬性、投資規劃等級相當的投資群體，仿照他們，建置相同的投資組合。

不知道哪種適合你？來看看其他人都在國泰智能投資買了什麼

國泰金跨集團數位金融轉型 優化使用者體驗及豐富產品線

因應市場改變及客戶需求，近年來國泰金積極展開數位金融轉型，孫至德表示，2016 年成立數位數據暨科技發展中心，引進新科技及新經營模式，今年更加快腳步，開始推動國泰金跨集團的全方位數位金融轉型，秉持「What if we could」為不斷前進的企業精神。

未來國泰金不僅將持續優化數位平台，讓客戶感受到先進、便捷、友善的數位金融體驗，包括國泰世華行動銀行、KOKO 數位銀行、MML 行動保險、國泰優惠平台、智能客服、智能投資等等。同時也會秉持持續創新的動能，善用人工智能、大數據等技術，豐富產品線內容，提供更多元、自主的數位金融服務。並透過社群經營，拉近與客戶的距離，藉由他們的回饋及互動，了解其所需，設計出最適合、最貼近客戶需求的金融商品及服務。

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※本文係由國泰世華銀行邀稿

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