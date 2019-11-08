和大10月營收今年次高 明年可望再寫新高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (8) 日公布 10 月合併營收 5.21 億元，月增 3.09%，年減近 20%，已創今年單月次高，累計前 10 月合併營收 50.36 億元，年減 17.48%，和大表示，由於大客戶追加明年訂單，正進行新增 2 條產線作業，明年嘉義廠將成在台單一最大生產基地，且隨歐美車廠電動車陸續上市，營收可望再創高。

今年受美中貿易戰關稅衝擊，與全球車市循環影響，和大整體營收不如預期，但受惠美國電動車客戶拉貨提升，業績已逐月回穩。

展望第四季，和大說明，美電動車大廠生產和銷量屢創高，嘉義廠單月出貨量已連二個月站穩 2 億元，可望拉高整體毛利率與獲利。

另一方面，和大近期持續投資嘉義廠房自動化智能產線，高階設備已陸續安裝測試，預計明年第二季可達 14 條產線量產，且大客戶持續追加明年訂單，和大正進行新增 2 條智能化產線機器設備採購作業，預定明年第三季底前可完成，屆時嘉義廠將增加到 16 條產線。

和大強調，經過近一年深耕綠能電動車組件研發，並和客戶協同開發，明年業績將谷底反彈，除原有美國第一大客戶外，B 公司新訂單持續追加，來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶與 J 客戶、韓國 L 客戶，以及中國 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，也陸續進入試量產階段，樂觀看明年營收有望再創高。