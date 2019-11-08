盤前財經大事搶先讀2019年11月08日

今日操盤前瞻

台灣 10 月海關進出口

美國密大 11 月消費信心指數

日本 9 月家庭支出

法說會：台灣大、中租 - KY、致新、得力、百容、德律、達邁

特別股掛牌：新光金

美中同意分階段取消現有關稅？路透：白宮內部強烈反對

《路透社》週四 (7 日) 引述多位消息人士報導，作為第一階段貿易協議的一部分，白宮與外部顧問強烈反對美中 (分階段) 取消現有關稅。閱讀全文...

歐盟警告：歐元區更壞的經濟狀況 可能正在路上

歐盟委員會周四 (7 日) 公布對 2020 年歐元區經濟成長和通膨預期。雖然先前展現出略為樂觀的反彈信號，但在全球貿易緊張和政策不確定性的影響之下，歐盟委員會下修經濟展望，並示警經濟改善的情況可能難以持續、更差的經濟環境可能將會出現。閱讀全文...

壽險業增資雙重預警指標明年 4 月上路 宏泰人壽唯一遭警示

壽險業今 (2019) 年上半年已增資 438 億元，全年增資金額估達 746 億元，為健全保險業財務結構，並強化風險承擔能力，金管會決議對壽險業增資，設立雙重預警指標，將淨值比 3% 與資本適足率 (RBC) 200% 納入強制增資標準，明年 4 月起實施，目前只有宏泰人壽一家公司因為淨值比未達標遭警示。閱讀全文...

〈環球晶法說〉客戶庫存最快 Q4 去化完成 明年展望樂觀

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，多數客戶庫存已從第 3 季開始下降，估庫存去化情況將持續至第 4 季、甚至明年，明年展望樂觀，估下半年營運將優於上半年，且產品單價 (ASP) 將稍高於今年；至於 12 吋需求已回溫，看好 8 吋需求落底，但回升速度緩慢。閱讀全文...

〈和碩法說〉Q4 營收可望優於 Q3 明年 5G 將成動能

和碩 (4938-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會，展望未來，總經理暨執行長廖賜政表示，預期第 4 季資訊產品包含筆電、桌機等將季減雙位數，但手機、平板等非資訊產品動能仍強，估將季增 2 位數，整體營運將可優於第 3 季，明年也樂觀看待 5G 需求，將成為各產品線動能。閱讀全文...