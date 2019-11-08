市場詐欺防不勝防 那斯達克計畫利用AI及深度學習強化監控

納斯達克 (Nasdaq) 於近日宣布，計畫透過人工智慧，協助監視股市詐欺者的詐欺行為。該機構意圖透過深度學習系統與分析師協同合作，監視每日大約 1750 萬筆的交易。

作為全球交易量最大的證券交易所，納斯達克股票市場常常淪為欺詐犯的目標。因此必須對其進行定期監視。詐欺者的行為可能包括操縱收盤價、炒單及誘騙交易。

該系統增強了現有的軟體監視系統，其使用統計資訊和規則來標記各種市場濫用行為。

納斯達克北美股票市場監控負責人 Martina Rejsjo 表示，在美國股票市場中，舊系統每天會發出約 1000 條警報協助分析師進行調查。而在這些案件中僅有一小部分會被確認為欺詐，並處以高額罰款。

新系統的引進涵蓋了許多優點。 首先，系統在辨識濫用模式上將更加準確，進而減輕分析師的負擔。 其次，它將更高效地檢測出較為複雜的濫用模式，尤其是越來越普遍的誘騙交易行為。

該系統透過自主學習進而能利用歷史案例來檢測濫用的特定子集合。 每當系統檢測到類似的可疑活動時，便會提醒分析師。

案件進入調查後，分析師會結果輸入系統。 如此，深度學習會讓系統的理解能力更臻完善。隨著系統的演進，其還可用於檢測不同類型的濫用行為。

然而在其他領域，駭客仍可以利用系統的盲點進行欺騙行為。納斯達克人工智慧部門總經理 Doug Hamilton 表示，這就是為什麼團隊計畫以舊系統為基礎推出新的監視系統，而非直接更換它的原因。

如果該系統成功，該機構計劃於全球推廣該系統。納斯達克在北美和歐洲營運著 29 個市場，並為 59 個其他市場、19 個監管機構以及 160 多家銀行和經紀人提供市場監控技術。

而儘管欺詐者策略的改變及複雜化，該系統也能快速地產生因應措施。