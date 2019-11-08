放空機構看漲Netflix 稱股價上看350美元

知名放空機構 Citron Research 長期喊空 Netflix，該機構卻於週四 (7 日) 一反常態地，在其推特上大力讚揚影音串流平台 Netflix 外國影集與節目，並稱其股價將上看每股 350 美元。
週四 (7 日)Netflix 股價仍低於 300 美元以下，落在每股 289.57 美元。
該機構於週四的貼文裡寫到，「經過分析與調查後，顯示 Netflix 外國影集大受好評，有望吸引全球用戶，Citron 將在下一季看多 Netflix，我們認為該公司股價甚至可以回升至每股 350 美元，傳統電視串流可以說再見了。」
推文甚至使用了各個 Netflix 的發燒外國影集來雙關表達其含意，包括了西班牙《菁英殺機》(Elite)、《接線女孩》(Cable Girls) 和《紙房子》(Money Heist)，以及德國影集《闇》(Dark) 與巴西影集《黑金高牆》(The Mechanism)。
即將於下週推出串流媒體服務的 Disney + 的迪士尼恐怕是今年 Netflix 要面對的最大威脅，Netflix 今年第二季度於增加了 50 萬名美國訂閱戶和 680 萬海外客戶。
根據 Investing 統計顯示，Netflix 今年漲幅為 9%，分析師給出的平均目標價為 364 美元。