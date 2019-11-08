放空機構看漲Netflix 稱股價上看350美元

知名放空機構 Citron Research 長期喊空 Netflix，該機構卻於週四 (7 日) 一反常態地，在其推特上大力讚揚影音串流平台 Netflix 外國影集與節目，並稱其股價將上看每股 350 美元。

週四 (7 日)Netflix 股價仍低於 300 美元以下，落在每股 289.57 美元。

知名放空機構 Citron 大推 Netflix(圖片: 推特)

該機構於週四的貼文裡寫到，「經過分析與調查後，顯示 Netflix 外國影集大受好評，有望吸引全球用戶，Citron 將在下一季看多 Netflix，我們認為該公司股價甚至可以回升至每股 350 美元，傳統電視串流可以說再見了。」

推文甚至使用了各個 Netflix 的發燒外國影集來雙關表達其含意，包括了西班牙《菁英殺機》(Elite)、《接線女孩》(Cable Girls) 和《紙房子》(Money Heist)，以及德國影集《闇》(Dark) 與巴西影集《黑金高牆》(The Mechanism)。

即將於下週推出串流媒體服務的 Disney + 的迪士尼恐怕是今年 Netflix 要面對的最大威脅，Netflix 今年第二季度於增加了 50 萬名美國訂閱戶和 680 萬海外客戶。

根據 Investing 統計顯示，Netflix 今年漲幅為 9%，分析師給出的平均目標價為 364 美元。