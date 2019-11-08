JR東日本租下六福皇宮 謝金河：台日投資好的開始

台北威斯汀六福皇宮去年底歇業，經過 10 個月的漫長等待，終於找到承租的主人，這樁喜事是透過福華廖家牽缐，引來 JR 東日本集團進駐經營。財信傳媒董事長謝金河指出，台日交流愈來愈頻繁，雙方投資與日俱增，這是好的開始。

謝金河在臉書發文指出，開業 20 年的六福皇宮，去年底走入歷史，大樓閒置近 1 年，房東國泰人壽尋尋覓覓終於找到租客，未來公司正式名稱是 JR 東日本大飯店台北，台灣的合作夥伴是福泰飯店集團，預計 2021 年正式營運。

不過，這次 JR 東日本鐵道集團進軍台灣飯店業並非日企先例，謝金河表示，先前日本最大的上市旅遊集團 H.I.S. 旗下的 H.I.S. Hotel 拿下擁有 18 家商旅、1600 個房間的洛碁飯店 (8077-TW) 及副品牌舞衣新宿的經營權。

近年台灣上市櫃公司有不少日本企業入主，像是散熱元件的超眾 (6230-TW) 由日本電產株式會社拿下 52.4% 股權，今年股價從 66.7 元漲到 290 元；專攻營建 3D 解決方案的大塚 (3570-TW)，由日商大塚商會控股 37.82%；生產石英震盪元件的加高 (8182-TW)，日本大真空株式會社控有 50.46% 股權；此外，國際大廠日亞化入主光磊 (2340-TW) 經營，為光磊 LED 注入新活力。

謝金河表示，近年日企不斷的在台灣尋找標的物，日本樂天集團也動作頻頻，不僅以約 6 億台幣取得 Lamigo 桃猿隊的經營權，正好可以為台日職業棒球合作舖路，各界樂見其成，另外，樂天和國票金 (2889-TW) 的純網銀也順利取得營運執照，顯示出台日交流愈來愈頻繁，雙方投資與日俱增，這是好的開始。