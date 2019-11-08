美中貿易談判進展跡象？美國農業部確認將准許中國禽肉進口

美國農業部 (USDA) 正準備允許進口中國禽肉產品，這是美中貿易談判取得進展的一個跡象。

美國農業部週五 (8 日) 將公布進口中國禽肉產品的相關法規，允許經過認證的中國工廠所屠宰的禽類及相關產品，可出口至美國。

這將是一個相應的措施，對美國而言更重要的，是中國準備取消對美國雞肉近 4 年的禁令。中國官媒新華社 7 日晚間報導，海關總署和農業農村部正在研究解除美國禽肉對中國出口限制事宜。

美國是全球最大肉雞生產國，產能佔全球比例逾 20%。根據美國農業部數據，美國雞肉 2018 年產量約 1900 萬噸，出口量約 315 萬噸。

隨著非洲豬瘟疫情影響持續，中國生豬供需缺口顯現。自 10 月後，豬價步入快速上漲階段，並創出歷史新高，在豬肉供應量下降明顯以及價格大幅上漲，禽肉作為經濟、健康的肉類產品，替代需求大幅增加。

在中美邁向達成第一階段貿易協議之際，對禽肉貿易的讓步已是雙方深入探討的領域之一。

中國最初無法向美國出口生雞肉，在美國食品安全監督管理局 (FSIS) 批准過後，又由於中國持續爆發禽流感，美國農業部動植物健康檢驗局阻止了這些雞肉進口，在這一機構反對下，目前中國雞肉必須完全煮熟才能運往美國。