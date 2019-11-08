想訂Disney+打包迪士尼所有影片？這些影片恐怕仍看不到

迪士尼 (DIS-US) 的串流影視服務 Disney + 下週二就要推出，迪士尼影迷將可看到數百部迪士尼經典電影和電視節目，甚至有一些是數十年來首次上映的內容。

然而，有一些迪士尼電影恐怕暫時或永久無法在 Disney+ 上播放。

Disney + 推出首日，無法播放的迪士尼影片包括《可可夜總會 (coco)》、《無敵破壞王 (Ralph Breaks the Internet)》、真人版的《美女與野獸》，這是因為迪士尼受限於先前與其他串流服務供應商簽定的契約。

Hulu、Netflix ，甚至 HBO 目前都擁有數十部迪士尼電影。

還有一些無法播放的迪士尼影片是與其他製片公司共同製作，因此迪士尼若欲將這些影片帶入 Disney+，需要先解決一些版權問題，尤其是迪士尼和索尼影業彼此爭議不休的兩部漫威漫畫《蜘蛛人 Spider-Man》。

此外，還有一些電影例如新版《獅子王》、《黑魔女：沉睡魔咒》和《阿拉丁》之類的電影，也不會在 Disney + 推行初期納入播放目錄，因為目前這些影片還不適合做家庭發行版，但過一段時間後，這些影片仍會納入播放目錄。

最後尚無法放映的電影包括爭議性過大且相當過時的影片——《南方之歌 (Song of the South)》。

該片故事發生於美國內戰廢除奴隸制後重建時期的南方，自 1946 年發行以來，批評者認為內容有種族歧視的傾向，一直備受爭議，因此迪士尼從未在美國發行任何家庭影片格式的 DVD。

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