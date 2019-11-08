豐田偕比亞迪創合資企業 深化電動車佈局

鉅亨網編譯林薏禎 2019年11月8號0點46分

週四 (7 日)，日本汽車製造業龍頭豐田汽車 (TM-US) 和中國電動車大廠比亞迪 (BYDDY-US) 宣布成立合資企業，雙方計畫將業務集中於電動汽車的設計與開發。

合資消息傳出後，比亞迪 ADR 於美股開盤上漲近 3%，暫報每股 9.88 美元；豐田 ADR 上漲 1.71%，暫報每股 142.81 美元

比亞迪 ADR 股價走勢 (圖：Investing.com)

兩家公司發布稍早發布共同聲明宣布，將各自投入 50% 資金於合資公司，同時計劃自原公司轉移工程師及研發人員，滿足新公司的人員需求。不過雙方尚未公佈合資企業的總價值。

身為日本汽車製造龍頭，截至 2017 年，豐田在全球汽車生產與銷售大幅超越其他汽車製造商。豐田今年稍早表示，計劃在 2025 年將電動車款占全球新車銷售量比重提高至 50% 以上，較 2017 年提出的 2030 年提前五年，並曾表示與比亞迪合作電池。

豐田汽車執行副總裁 Shigeki Tomoyama 於聲明中表示，期望透過合作，將比亞迪在電動車市場的競爭力、研發能力，和豐田汽車在品質、安全性等優勢相互結合，儘快向消費者推出優質電動車。

今年 7 月，豐田宣佈與比亞迪、寧德時代簽訂合約，共同開發轎車和低底盤 SUV 的純電動車型，以及所需的車用電池，本次宣布進一步成立合資公司，有望進一步深化合作與業務範疇。

比亞迪小檔案