英國央行利率會議前瞻：預期利率維持不變

英國央行 (BOE) 將於週四 (7 日) 今晚召開利率決策會議，因脫歐議題尚不確定，以及下調經濟成長率及通膨幅度等因素，預期將維持利率不變。

英國將於 12 月 12 日舉行大選，因政治不確定性高、經濟成長不振、以及脫歐議題尚未明朗化，市場經濟學家預期英國央行將維持基準利率不變，為 0.75%。

但是，日前英國央行下調 2020 年及 2021 年對 GDP 之成長預估，且近期所公佈之 CPI 增長亦不如預期，除此之外，就業市場表現亦不樂觀，根據上月公佈數據顯示，英國失業率上升至 3.9%。基於各種因素，市場認為 2020 年將可能進行利率調降。

英國脫歐日期由原本預定之 10 月 31 日，延後至明年 1 月 31 日，另外，將於 12 月舉行之大選，亦導致政經環境不明朗，就算英國首相鮑里斯 · 約翰遜 (Boris Johnson) 贏得大選，因脫歐議題所造成之不確定性，預期仍將會持續蔓延至明年或者更長時間。各種不確定因素導致企業對於投資擴廠計畫仍舊卻步，落後於其他 G7 經濟體。

黑：G7 國企業投資指數 黃：英國企業投資指數 (圖：Bloomberg)

雖目前市場推測，今晚英國央行將決議維持利率不變，但若依照目前經濟成長低迷及企業投資不振之情況來看，亦有可能會較市場預期提前進行降息。目前英鎊兌美元匯價為 1.2866 附近，應持續關注今晚央行利率決議結果、及未來脫歐、大選發展狀況對英鎊匯率走勢之影響。

GBP/USD 匯價，15 分鐘 K 線圖

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