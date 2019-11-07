華爾街唱利多！S&P 500明年上看3400

美股在 2019 年表現已經很不錯，而不少機構分析師都認為，除了年底季節因素，還有外部因素支撐美股漲勢，本輪牛市有望再延續到 2020 年，其中高盛更是高喊 2020 年 S&P 500 可望衝抵 3400 點。

《彭博社》報導，野村證券國際的分析師於周二 (5 日) 發布給投資人的備忘錄中說，今年最後兩個月之中，見到 3% 的報酬率是有可能的； LPL Financial 也認為，S&P 500 指數到 10 月為止的漲勢，還能維持到年底。

LPL Financial 分析師 Ryan Detrick 指出，在 S&P 500 指數漲幅超過 20% 的年份裡，通常 11 月股市依然強勢，到了 12 月則有可能再看到一波上漲。

今年以來， S&P 500 指已經上漲 23% 接近 3075 點水位，是自 2013 年以來最大年度漲幅。雖然今年全球氛氛不佳，但美國經濟仍具相當動能、企業獲利亮眼，況且又有聯準會 3 次降息助攻，連帶拉抬美股表現。

S&P500 日線走勢圖 圖片：Bloomberg

通常接近年底，股市可能會因季節因素上漲，但經濟學家們指出，還有其他客觀因素是美股的利多。

高盛銀行分析師預期，在聯準會 (Fed) 政策支撐下，至 2020 年底，S&P 500 指數可能上看 3400 點。

摩根大通策略師則認為，隨著中美貿易緊張緩解，股市將和經濟同步上揚，預估今年底或明年初，S&P 500 指數就可能站上 3200 點水位。

全球市場可能到了崩潰的臨界點。資產管理公司 Miller Tabak 經濟學家認為，雖然機率不高，但不能否認，從技術面來看，全球市場是面臨著崩壞的可能性。

Miller Tabak 和瑞士信貸、摩根士丹利等機構的分析師，近期都認為能源類股是相對吸引人的標的，雖然在 2019 年，它是 S&P 500 指數中表現最差的類股，但它也會是在景氣向上循環時受惠最大的。

但未來還是有許多風險因素存在。中美貿易第一階段協議如果出現負面消息，就會傷害投資情緒。此外還有 ISM 製造業指數的疲弱，以及美國國內外的政治問題，都可能會阻礙股市的漲勢。

而如果這些多頭觀察家的看法沒錯，那麼這一輪美股牛市還可以繼續走到 2020 年。野村分析師 Charlie McElligott 分析，今年 1 至 9 月， S&P 500 指數已經上漲約 21%，10 月也繼續上攀，依此走勢，明年第 1 季可以看到 5% 漲幅，2020 全年可望上漲 13%。

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