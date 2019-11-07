〈環球晶法說〉客戶庫存最快Q4去化完成 明年展望樂觀

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，多數客戶庫存已從第 3 季開始下降，估庫存去化情況將持續至第 4 季、甚至明年，明年展望樂觀，估下半年營運將優於上半年，且產品單價 (ASP) 將稍高於今年；至於 12 吋需求已回溫，看好 8 吋需求落底，但回升速度緩慢。

展望後市，徐秀蘭表示，第 3 季市場需求持續改善，半導體產業受大環境不確定因素影響，能見度仍不高，不過，從客戶端釋出的訊息來看，對明年展望樂觀，但因客戶持續去化庫存，估明年下半年營運可望優於上半年，整體 12 吋、8 吋需求將優於 6 吋，也因產品組合改變，整體 ASP 將稍高於今年。

從各尺寸需求來看，徐秀蘭指出，12 吋需求領先回溫，8 吋仍持續低迷，並有短單浮現，看好 8 吋需求已落底、不會再更差，但回升速度緩慢；6 吋雖然市場庫存水位為各尺寸中最低者，但因需求仍疲弱，產能利用率也低於 8 吋，目前環球晶 6 吋占比不到 2 成，為各尺寸中最低。

客戶庫存水位部分，徐秀蘭認為，第 2 季為客戶庫存高峰，大部分客戶庫存從第 3 季開始下降，存貨金額大幅改善，包括台灣、美國與歐洲客戶均持續去化庫存，估客戶將努力在年底前去化至健康水位。

徐秀蘭也不諱言，在客戶年底前持續去化庫存下，第 4 季很有可能會受到更多長約客戶，盼能延遲出貨至明年第 1 季的壓力。不過，她也說，也因矽晶圓處半導體業最上游，矽晶圓需求復甦的跡象，會較下游製造商晚 1 至 2 季反應。

除客戶端外，環球晶第 3 季也降低產能利用率，持續去化庫存，使存貨金額由第 2 季的 79 億元，下降至第 3 季的 73 億元，趨於健康，徐秀蘭指出，過去 2 至 3 年，庫存金額普遍維持在 70-73 億元左右，未來幾季也將維持約 73 億元存貨金額。