〈環球晶法說〉Q3純益季減6% 每股賺7.64元 近6季低點

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日公告第 3 季財報，持續受半導體產業面臨庫存調整影響，但由於長約比重高，獲利衰退幅度相對同業較小，單季稅後純益 33.27 億元，季減 6.18%，年減 8.37%，每股純益 7.64 元，為近 6 季低點。環球晶前 3 季稅後純益 33.27 億元，季減 6.18%，年減 8.37%，每股純益 7.64 元，仍創歷年同期新高。環球晶董事會今日也通過，未來將改採每半年配息一次。

環球晶第 3 季合併營收 143.03 億元，季減 2.7%，年減 5.7%，毛利率 37.8%，季減 2.25 個百分點，年減 1.23 個百分點，營益率 29.16％，季減 2.64 個百分點，年減 2.03 個百分點；稅後純益 33.27 億元，季減 6.18%，年減 8.37%，每股純益 7.64 元。

環球晶前 3 季累計營收 445.88 億元，年增 2.64%，毛利率 39.66%，年增 2.18%，營益率 31.5%，年增 2.08 個百分點；稅後純益 107.36 億元，年增 8.34％，每股純益 24.67 元。

展望本季市況，環球晶指出，客戶庫存去化持續逐季改善，但國際情勢與全球經濟大環境，仍存在許多不確定性，近期受惠於 AI 人工智慧、高效能運算等終端消費性產品新科技應用積極發展，加上 5G 加速佈署，可望帶動未來晶片市場需求勁揚。

環球晶董事會今日也通過公司章程股利配發條款修訂案，將盈餘分派或虧損撥補的時間，修改為每 6 個月執行一次，未來將改採每半年派發股息方式，協助股東創造更大的投資價值。