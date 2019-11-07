漢來美食Q3獲利年增逾3成 前三季已賺逾半個股本

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，單季稅後純益 5704 萬元，年增 32.98%，每股純益 1.55 元，創同期新高，累計前三季稅後純益 2.14 億元，年增 21.53%，每股純益達 6.37 元，已賺逾半個股本。

漢來美食第三季合併營收 9.38 億元，年增 9.25%，營業毛利 3.98 億元，年增 8.46%，毛利率維持在 42% 的水準，營業利益 7188 萬元，營業利益率 7.66%，年增 0.85 個百分點。

漢來美食進一步說明，若排除今年結束西安據點所認列停業損失每股 0.62 元影響數，前三季來自繼續營業據點的每股盈餘達 6.4 元，隨著既有據點穩健成長以及新展店陸續開出，樂觀看明年獲利將躍進。

另外，漢來美食也公布 10 月合併營收為 2.88 億元，月減 8.28%，年增 12.8%，累計前 10 月合併營收 31.23 億元，年增 8.5%，排除以往西安據點營收後，單月創同期次高。

展望第四季業績，隨著自創全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」和蔬食副品牌「五梅先生」加入高雄漢神百貨美食街營運，而全台第 3 家漢來湯包於桃園台茂購物中心將於 11 月中旬開出，持續添成長新動能。