〈漢來新品牌亮相〉上櫃以來首次推新品牌 效益提升可期

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (7) 日正式發表兩大自創新品牌「潮之鍋物」和「五梅先生」，是 2017 年 9 月上櫃以來，首次推出新品牌，主打高 CP 值、高檔食材和五星廚藝，漢來美食總經理林淑婷說明，目前作法是由營收和形象皆十分穩固的既有品牌延伸出副品牌，藉此快速拓展更廣泛的客層，最大優勢在品牌間資源共享，可降低新品牌的經營風險和成本，營運效益將因此更高。

此次兩家新店點都選在漢來美食的大本營─高雄漢神百貨的美食街首次登場，品牌概念延伸自原有品牌漢來海港餐廳及漢來蔬食，採「店中店」形態，擁有專屬座位區

林淑婷說明，漢來美食旗下品牌一向給消費者中高端定位的印象，且餐廳規模動輒上百個座位數，菜色和設定門檻較一般餐廳來得高，但在大環境景氣沒有太大提升的現況下，若要吸引經常外食消費者上門，「平價、高 CP 值」的餐飲是消費市場主力。

林淑婷認為，「潮之鍋物」和「五梅先生」屬「輕資產」型小店，因此可快速複製展店，未來為集團提升營收獲利的能力不容小覷。

漢來海港餐廳品牌長劉子銘進一步說明，超市型火鍋是時下非常受到消費者喜歡的火鍋餐廳型態，加上漢來美食擁有強大採購體系和龐大進貨量，能以最優惠的價格進用最好的食材，潮之鍋物客單價僅 400-500 元左右，相當具優勢。

而作為漢來蔬食副品牌的「五梅先生」，鎖定年輕上班族和外食族客層，均消僅在 200 元左右，是美食街少見的蔬食櫃位，未來也將成為漢來美食展店的重點品牌。