〈漢來新品牌亮相〉切入超市火鍋、輕蔬食領域 明年展店將超越今年

漢來美食 (1268-TW) 兩大自創美食街新品牌今 (7) 日正式亮相，分別為超市型火鍋「潮之鍋物」和輕蔬食「五梅先生」，是以既有品牌漢來海港和漢來蔬食延伸出的副品牌，以規模小、高翻桌率優勢搶進市場，漢來美食總經理林淑婷說，二大品牌將成為明年展店主力，同時，最主力品牌「漢來海港餐廳」預計還會再開 1-2 家，「明年展店動能將超越今年」。

漢來美食今年僅開 4 家新店點，前三季合併營收年增幅達 8%，法人看好，隨著新品牌搶進市場，加上展店加快，明年業績續衝高可期。

林淑婷表示，「潮之鍋物」試營運以來一日翻桌率可達 5 次，高度受消費者的歡迎，不過明年展店不會太快，希望要將營運調整到最好的運作模式，初估先再開 2 家新據點，儘管設定為美食街品牌，但因需要坪數 100 坪甚至上看 150 坪，選點不易，因此，一般百貨商場好的樓層也是可以評估。

而五梅先生則設定為展店快速的品牌，預計將新開 3-5 家。

至於既有品牌，林淑婷透露，今年漢來海港來客數和營收均成長 6%，占總營收比重高達 51%，看好台灣自助餐市場需求龐大，還有高成長空間，預計還會再新開 1-2 家新據點。

另外，漢來上海湯包也會再評估新開店點。

漢來美食 11 月中旬將再開 1 家漢來上海湯包，屆時全台共有 17 個品牌餐廳，共計 44 家據點，其中，漢來海港家數最多達 9 家，漢來蔬食 7 家，漢來名人坊 5 家，漢來上海湯包 4 家，漢來軒 (漢來翠園)4 家，以及宴會廳 2 家。