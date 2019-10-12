〈Q3財報搶先看〉PCB業產能利用率回升 健鼎單季EPS上看3.5元 可望續稱王

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今年第 1 季及第 2 季均為 PCB 業每股純益王，上半年稅後純益 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元，法人，預估健鼎每股純益將持續領先，估單季每股純益為 3.5 元，全年將賺回超過 1 個股本。

華通 (2313-TW) 第 3 季營收以 162.94 億元改寫次高，並為歷史同期新高，法人估華通第 4 季營收仍有高點，第 3 季毛利率則達 15.5%，創 7 季以來新高，單季稅後純益為 10.63 億元，超越上半年總和，累計前 3 季稅後純益 19.91 億元，每股純益為 1.65 元。全年每股純益 2.7 元

健鼎今年 9 月營收 49.59 億元，月減 4.34%，年增 1.316%，第 3 季營收達 151.09 億元，季增 13.74%，年增 2.62%，創新高，前 9 月營收為 404.52 億元，年增 3.74%。

健鼎第 3 季營收創新高，主要原因包括手機、汽車板的 HDI 製程接單爆滿，加上新台幣兌美元貶值，推升單月營收上揚。

值得注意的是，健鼎以美元接單，但以人民幣支付原物料、工資、水電等直接成本，在人民幣對美元貶值下，獲利可望隨出貨規模擴大而提升，在單季在產能利用率擴大下，法人估毛利率衝高到 20.7%，創 34 季以來新高，單季稅後純益 18.4 億元，每股稅後純益達 3.5 元。

健鼎上半年稅後純益達 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元。

依法人估算，健鼎加計上獲年每股純益 4.5 元後，前 3 季每股純益達 8 元，歐系外資也估算，健鼎今年每股純益約 10.75 元，2020 年每股純益為 11.97 元，2021 年每股純益為 13.06 元。

華通今年第 3 季營收以 162.94 億元改寫歷史次高，並為歷史同期新高，法人估華通第 4 季營收仍有高點，第 3 季毛利率達到 15.5%，創 7 季以來新高，稅後純益為 10.63 億元，超越上半年的總和，累計前 3 季稅後純益 19.91 億元，每股純益為 1.65 元。

同時，法人也估算，華通第 4 季營收將達 176.31 億元，創新高，單季稅後純益 12.51 億元，單季每股稅後純益 1.05 元，全年累計每股純益將達到 2.7 元，年增幅度並高達 34.33%。