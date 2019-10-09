蘋果需求旺 健鼎、臻鼎、燿華及欣興 Q3營收同創新高

蘋果今年下半年新品上市又快又急，PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 、臻鼎 - KY(4958-TW)、燿華 (2367-TW)、欣興 (3037-TW) 第 3 季營收，同步改寫歷史新高，其中健鼎第 3 季營收突破 150 億元，達 151.09 億元，季增 13.74%，年增 2.62%。

健鼎今年 9 月營收 49.59 億元，月減 4.34%，年增 1.316%，第 3 季營收達 151.09 億元，季增 13.74%，年增 2.62%，前 9 月營收為 404.52 億元，年增 3.74%。

健鼎第 3 季營收創新高，主要原因包括手機、汽車板的 HDI 製程接單爆滿，加上新台幣兌美元貶值，推升單月營收上揚；值得注意的是，健鼎以美元接單，但以人民幣支付原物料、工資、水電等直接成本，在人民幣對美元貶值下，獲利率可望隨出貨規模擴大而提升。

健鼎第 1 季及第 2 季均為台股 PCB 廠每股純益王，上半年營收 253.44 億元，毛利率 18.46%，年增 1.74 個百分點，稅後純益達 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元。

健鼎 PCB 應用主要在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次於臻鼎居第 2 位。

健鼎中國湖北仙桃第 3 廠興建土木工程已經動工，總簽約金額達人民幣 4.43 億元 ，資本支出金額已占今年規劃 35 億元一半以上，新廠全部興建工程預計在今年底完工，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。

欣興 9 月營收為 77.79 億元，月減 2.35%，年增 7.74%，第 3 季營收 229.49 億元，創新高，季增 16.25%，年增率 7.3%，累計前 9 月營收 599.63 億元，年增 8.53%，主要在 ABF 載板出貨挹注。

IC 載板需求成長，欣興也加速資本支出規劃，今年下半年以來，已追加資本支出合計近 20 億元，推升今、明兩年資本支出攀升至 264.5 億元，支出金額將主要用於 IC 覆晶載板相關技術。

臻鼎 - KY 9 月營收 144.11 億元，創新高，月增 21.94%，年增 7.32%，第 3 季營收為 356.02 億元，創新高，季增 54.25%，年增 0.72%，也為連 2 季營收較去年同期成長，累計今年前 9 月營收 780.95 億元，年減 1.26%。

燿華 9 月營收 21.1 億元創 21 個月來新高，月增 1.55%，年增 16.69%，第 3 季營收以 62.04 億元創新高，季增 10.03%，年增 16.68%，累計前 9 月營收 166.74 億元，年增 16.49%。燿華 2019 年營收成長，法人估將突破 200 億元。