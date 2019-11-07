外資可拿外國證券借款再投資台股 金管會考慮放行

金管會主委顧立雄今 (7) 日領軍與金融總會就今 (2019) 年的「金融建言白皮書」進行研商會議，對於開放具一定資格的外資可以用其持有的外國有價證券或外幣為擔保品，向證券商辦理資金融通再投資台股一案，顧立雄表示，目前確實在考量，但能不能借新台幣則要與央行商量，盼儘量不涉及外匯。

金融總會每年都會整合各金融業公會與周邊單位的興革建議，提出金融建言白皮書，今年度的金融建言白皮書包含 5 大主軸、25 項議題及 35 項具體作法。

金管會經整理認為可行的建言有 6 項，但是不是涉跨部會權責需要再協調溝通，不然就是需請提案單位再行提供具體內容，進一步研議後再適時推動，而可望執行的 6 大項目分別為：

一、 開放專業投資人投資未參與信用評等的外國債券。

二、 國際證券業務分公司 (OSU) 辦理不限用途款項借貸業務。

三、 證券商受託管理私募股權基金及引介投資機構參與投資。

四、 票券金融公司納入國際金融業務條例所稱的其他金融機構範圍內。

五、 具一定資格的外資可以其持有的外國有價證券或外幣為擔保品向證券商辦理資金融通。

六、 證券商交割專戶的客戶分戶帳，其資金可運用於流動性高、價值穩定的金融商品，並開放具公信力的第三方建置後台系統管理分戶帳。

其中，有關開放開放外資可拿海外有價證券、外幣直接向券商擔保借新台幣，再投資台股，可免結匯、降低投資成本，顧立雄對此表示，目前確實有在考量，但能不能借新台幣則要與央行再商量，儘量不要涉及外匯。

金管會官員說明，這涉及信用風險集中度管理、海外標的保管跟撥轉，以及融資保證金追繳、違約處理機制、如何處分擔保品等問題，都必須請券商公會再研議更細緻的配套與風控方案，才可能進一步考慮開放。