漢來美食Q2獲利年增逾3成 下半年營運挑戰新高

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，稅後純益達 5880 萬元，年增 30.09%，EPS 1.62 元，累計上半年稅後純益 1.57 億元，年增 17.84%，EPS 4.24 元，漢來美食強調，除 4 月已結束每年虧損約 3500 萬元的西安據點，隨著餐飲消費旺季到來，加上第 4 季將有 3 個品牌和新店將推出，樂觀看待下半年營運可望挑戰新高。

漢來美食第二季合併營收 8.68 億元、年增 6.8%；營業毛利 3.76 億元，年增 7.44%，毛利率 43.3%，年增 0.25 個百分點；營業利益 5900 萬元，年增 10.3%，營業利益率 6.85%，年增 0.21 個百分點。

漢來美食說明，今年第二季減除已接近全數認列西安停業損失 0.61 元影響後，上半年 EPS 由 4.85 元調整為 4.24 元，較去年同期 3.4 元增加 24.7%，顯示獲利能力穩定成長。

漢來美食甫公布 7 月合併營收為 3.1 億元，月增 0.04%，年增 11.36%，連 3 月上揚，累計前７月合併營收為 22.08 億元，年增 8.05%。

展望後市，儘管貿易戰令景氣前景不明，中國又首度限制陸客來台自由行，不過，漢來美食強調，經營觸角已達全台主要都市、中國和東南亞，目標客層並沒有受到太大影響，而經營策略一向謹慎，展店動作也始終求穩不求快，獲利前景穩健。

對於新品牌，漢來美食謹慎看待，看好火鍋、蔬食業在餐飲市場上一直穩定受消費者喜愛，預計新推出的品牌是從「漢來海港餐廳」和「漢來蔬食」延伸，預計將落腳在來客量穩定的知名百貨美食街，藉此拓展更廣泛的客層，並與原品牌的資源可以共用，達到降低經營風險和成本的目的。