永豐銀聚焦三議題挺光電 明年進軍兩大類型光電設置

政府積極推動太陽光電明 (2020) 年達 6.5 GW 目標，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (7) 日召開研討會，聚焦「再生能源憑證」等 3 大議題，力挺光電業者永續經營。針對推動光電容量設置，永豐銀行表示，明年將進軍產業園區推屋頂型光電、及農漁畜電共生的地面型案場。

根據統計，至今年 8 月底，全台太陽光電新增裝置容量 950 MW(百萬瓦)，占再生能源裝置容量增長貢獻率達 98.6%，顯示太陽光電成為台灣綠能發展中不可或缺的一環。

永豐銀行自 2016 年起，迄今合作的太陽能電廠達 3000 座，較原訂目標倍增。永豐銀行法人金融處處長林宏洋表示，至今年 8 月，與永豐合作的太陽光電廠總裝置容量逾 850 MW（百萬瓦）、已約當 1 座核能電廠機組，設備融資餘額較去年底成長約 42%、光電裝置容量則成長 38.2%。

林宏洋表示，政府規劃搭配產業園區、農畜漁電共生等方針，擬促使明年全台新建置太陽光電容量較今年成長 50%，可望為建置太陽光電再添動能。

為了持續力挺光電業者永續經營，永豐銀今日起與太陽光電系統商業同業公會於全台共同舉辦 3 場「太陽光電未來展望」研討會，邀請主管機關及合計約 200 家太陽光電業者出席，共同探討綠能產業發展趨勢。永豐銀行表示，藉由綠色金融協助政府落實能源政策，本次研討會將聚焦「再生能源憑證」、「綠色金融」、「發電設備保險」共 3 大議題，剖析未來能源產業發展、提供全方位金融解決方案。

永豐銀行指出，明年政府以「中央與地方政府共同推動」、「產業園區」、「畜、農、漁電共生」3 大主軸，推動光電設置容量達標；永豐銀行將配合政策，包括進軍產業園區推屋頂型光電及農漁畜電共生的地面型案場，並持續與各地方政府合作提供資金融通，打造產業生態圈。

其中有關進軍地面型案場，永豐銀行解釋，主要是近年電廠建置朝向大規模的地面型或水面型電廠，需要投入大量資金，永豐銀行累積過往承作眾多電廠的經驗，陸續開始籌組大型電廠聯貸案，例如，主辦寶島陽光 20 億元聯貸案、華立集團旗下國軒科技等子公司 40 億元聯貸案等，並持續將市場資金導入發展大規模地面型電廠及其他綠色產業。