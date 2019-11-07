中國廠商計畫投入OLED面板生產 加速全球電視市場轉型

在全球液晶顯示器市場持續處於低迷之際，中國的製造商正計畫將業務轉向 OLED 面板。預期在中國企業進入 OLED 市場後，將加速全球電視市場的轉型。

由於液晶面板的供應過剩和削價競爭，導致中國製造商的利潤逐漸下降，因此正考慮提高 OLED 電視的生產比例。進入 OLED 電視市場的中國企業數量也從 2013 年的兩家迅速增加到今年的九家。

根據調研機構 IHS Markit 的數據，預計今年中國市場的 OLED 電視銷量將達到 160,000 台，約為歐洲市場的七分之一。而預計明年此數字還將迅速上升至 455,000 台，到 2021 年更將達到 693,000 台，並於 2022 年達到 1,308,000 台。

不僅在中國，包括韓國和日本在內的其他亞洲國家，預計 OLED 電視的銷售也將激增。 HIS Markit 預測，亞洲地區的 OLED 電視銷量將從今年的 927,000 台急劇成長至 2020 年的 1,585,000 台，2021 年的 2,107,000 台及 2023 年的 3,609,000 台。

而三星顯示器在 2021 年開始生產量子點 (QD) 顯示器的計劃也將加速電視市場的轉型。 LCD 時代預計將在 30 年後畫下句點。

中國廠商的加入將讓以三星和 LG 為首的全球電視市場帶來變化。 在 OLED 市場中，LG 是領導者，其市佔率在今年上半年達到 59.2% 。

某位業內人士表示：「由於大量投資，中國短時間內在液晶顯示器市場上超越了韓國，而這種激進的策略也將加速 LCD 面板的衰落。」