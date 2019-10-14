OLED韓廠的兩大痛苦：專利訴訟、中國競爭

隨著全球 OELD 顯示器市場的快速成長， 韓國 OLED 廠商正在專利權訴訟及中國廠商的包夾下，面臨痛苦掙扎。

OLED 市場的成長目前主要是由韓國的顯示器廠商主導，LGD 此前曾在 7 月宣布 10.5 代 OLED 生產線追加 3 兆韓元 (約合 25.3 億美元) 的投資計畫。

另外，三星顯示器也已於 10 月 10 日宣布，將投資 13.10 兆韓元 (約合 110.5 億美元) 生產大尺寸 OLED 面板。

據市場研究公司 IHS 的數據，LGD 的 OLED 業務佔總營收之比例，預計將從 2018 年的 13% 成長至 2024 年的 49%，而三星顯示器的 OLED 業務在同期則將從 73% 成長到 93% 。

而雖然韓廠針對 OLED 的投資力道強勁，但中國面板廠商也是相當積極搶市，如陸廠惠科最近即宣布了一項 OLED 投資計劃，將建立中國首座大型 OLED 面板生產廠，同時擴大對中小型和大型 OLED 面板的投資。

專利權訴訟越演越烈

近期三星顯示器和 LGD 也正面臨愛爾蘭 OLED 廠 Solas OLED 提起的專利訴訟，Solas OLED 先前自美國半導體公司 Atmel Corp. 和日本的 Casio 手中購買了 OLED 面板的相關專利，隨後 Solas 對許多生產 OLED 面板與使用 OLED 面板之公司提起專利訴訟，例如三星、LG、蘋果 (AAPL-US)、Sony、Google (GOOGL-US) 和 Dell (DELL-US)。

OLED 市場的專利訴訟，也正為致力於 OLED 面板轉型的韓國面板廠帶來了沉重負擔，再加上傳統的 LCD 面板銷售不振，LGD 已預計在籌資投資新一代顯示器所需資金的計畫，將面臨困難。

中國同業的競爭

中國企業也正積極追趕韓國企業，目前中國面板廠之 LCD 市佔率已超越了韓國公司，同時中國廠商也正在擴大對 OLED 面板的投資。

雖然在智慧型手機上，三星顯示器仍然擁有超過 80% 市佔率，但中國企業每一季仍顯示出明顯的成長跡象。

根據 IHS Markit 的數據，在第二季，三星在智慧型手機 OLED 市場的市占率從上一季的 86.4% 降至 82%，而 LG 則從 3% 降至 2.2%。另一方面，中國的京東方顯示器市占率則從 8.5% 成長到 11.5%。

其他中國公司，例如上海和輝光電、維信諾和天馬微電子，市占率也有所提升。

預計在未來，韓國和中國顯示器廠商在智慧型手機 OLED 市場的競爭將上變得更加激烈。

LG 顯示器是唯一一家生產電視用 OLED 面板的公司，然而中國企業也積極地進入該市場。

惠科於近日宣布，其已投資 45.6 億美元，用於建設其位於湖南省長沙市的 8.6 代大型 OLED 生產線。該廠計劃於 2021 年初完工

在專利權的訴訟以及中國顯示器公司的積極投資的壓力下。韓國顯示器廠商的前景在粹來預計仍將充滿挑戰。