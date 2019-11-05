iPhone在美國銷量衰退 Apple TV為蘋果最受歡迎的產品

調研機構 CIRP 在近期發布的一份報告表示，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 不僅在中國，連在美國的銷量都有下降的趨勢，而 iPhone 也一直是蘋果最重要的產品。

CIRP 分析指出，截至 2019 年 9 月 28 日，美國 iPhone 的裝機量已達到 2.04 億部，蘋果的 CEO 在 10 月底舉行的蘋果電話會議上指出：「第三季 iPhone 的收入為 330 億美元，較去年同期下降 9%，同數字相較前三季的 15% 已有明顯改善。」

iPhone 在美國的裝機數量 (圖片: CIRP)

CIRP 的合夥人兼創始人 Josh Lowitz 說：「在過去六年中，iPhone 在美國使用者中增加的新裝機數量相當少，季度和年度成長均已降自 2012 年開始追蹤 iPhone 銷售和汰換情形後的最低水平。」

此結果包涵了許多因素，包括首次的購買者減少，以及願意轉換至 iOS 的原 Android 使用者減少。 然而影響最大的可能是，使用者傾向繼續使用舊手機更長的時間以及此趨勢的成長。

CIRP 也另外分析了蘋果除 Apple 外的其他設備的銷售情形。

蘋果其他產品銷售情形 (圖片: CIRP)

CIRP 合夥人兼聯合創始人 Mike Levin 表示：「Apple TV 是這些產品中最受歡迎的。AppleTV 已經存在了很多年，所以對於他的滲透率我們並不會感到驚訝」

而在市場流通僅幾年時間的，Apple Watch 已經變得相當流行，另外，AirPods 和 HomePod 在市場的滲透率則較低。

AirPods 已是蘋果客戶的藍牙耳機首選，然而 HomePod 仍落後於 Amazon Echo 和 Google Home，對客戶的吸引力也不高。

而隨著 Apple TV + 相關服務於近期開通，Apple TV 的銷量可能會在假期期間創下佳績。而最終的銷售結果則必須等到 2020 年第一季後才能更加清楚。