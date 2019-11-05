iPhone在美國銷量衰退 Apple TV為蘋果最受歡迎的產品

調研機構 CIRP 在近期發布的一份報告表示，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 不僅在中國，連在美國的銷量都有下降的趨勢，而 iPhone 也一直是蘋果最重要的產品。
CIRP 分析指出，截至 2019 年 9 月 28 日，美國 iPhone 的裝機量已達到 2.04 億部，蘋果的 CEO 在 10 月底舉行的蘋果電話會議上指出：「第三季 iPhone 的收入為 330 億美元，較去年同期下降 9%，同數字相較前三季的 15% 已有明顯改善。」
CIRP 的合夥人兼創始人 Josh Lowitz 說：「在過去六年中，iPhone 在美國使用者中增加的新裝機數量相當少，季度和年度成長均已降自 2012 年開始追蹤 iPhone 銷售和汰換情形後的最低水平。」
此結果包涵了許多因素，包括首次的購買者減少，以及願意轉換至 iOS 的原 Android 使用者減少。 然而影響最大的可能是，使用者傾向繼續使用舊手機更長的時間以及此趨勢的成長。
CIRP 也另外分析了蘋果除 Apple 外的其他設備的銷售情形。
CIRP 合夥人兼聯合創始人 Mike Levin 表示：「Apple TV 是這些產品中最受歡迎的。AppleTV 已經存在了很多年，所以對於他的滲透率我們並不會感到驚訝」
而在市場流通僅幾年時間的，Apple Watch 已經變得相當流行，另外，AirPods 和 HomePod 在市場的滲透率則較低。
AirPods 已是蘋果客戶的藍牙耳機首選，然而 HomePod 仍落後於 Amazon Echo 和 Google Home，對客戶的吸引力也不高。
而隨著 Apple TV + 相關服務於近期開通，Apple TV 的銷量可能會在假期期間創下佳績。而最終的銷售結果則必須等到 2020 年第一季後才能更加清楚。