經濟部提三解方創226億元工具機內需動能

受美中貿易戰影響，工具機業者面臨產品出口成本、生產成本增加，導致全球生產設備投資轉趨觀望，經濟部今 (17) 日提出 3 大策略，包含資金融通、擴大訂單、固本轉型，將可望創造 226.69 億元工具機內需需求，明年也預計投入 6000 萬元，協助產業提升技術研發能力。

經濟部表示，產業近期針對資金、訂單、人才提出意見，包括銀行勿緊縮銀根、提供優惠貸款，強化國內需求、國際拓銷，並提供人才教育訓練補助，對此，經濟部提出資金融通、擴大訂單、固本轉型等 3 大因應策略。

在固本轉型方面，經濟部表示，將提供訓練補助津貼，鼓勵企業參加訓練課程培訓在職人員，將規劃設立高階藍領中長期培訓基地，透過產學合作培育更多人才，預計明年投入 6000 萬元，協助業界投入提升產品性能與相關應用，奠定技術基礎，強化人才研發能力。

經濟部進一步表示，台灣工具機產業去年產值達 1587 億元，其中 76% 外銷、24% 內銷，資金融通方案，將與產業工會建立共同協處窗口，針對既有貸款提供服務資訊，並持續提供新增投資優惠利率、手續費減免方案。

擴大訂單方面，將加速政府部會、國營事業、進行汰舊換新，並配合台商回台 3 年投資方案來擴大內需市場，預計今年將創造 153 億元需求，3 年下來將可望創造 226.69 億元機器設備商機，其中 194.69 億元為台商回台投資、32 億則為公部門大專院校、職訓中心的採購需求，國際拓銷則將辦理台灣機械買主聯盟、廣設商務中心協助海外通路、掌握第二生產基地移轉至新南向市場。