開3藥方提振工具機景氣 蔡英文：不會讓廠商孤軍奮鬥

工具機產業景氣不佳引發業者憂心，總統蔡英文今 (16) 日開出提振景氣 3 藥方，包括資金融通、擴大訂單及固本轉型，協助工具機業者站穩腳步、升級轉型，更要讓拓展海外市場的動能持續維持，蔡英文強調，不會讓廠商孤軍奮鬥。

蔡英文今天出席「工具機暨零組件工業同業公會第五屆第一次會員大會」，包括政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、公會理事長嚴瑞雄、監事會召集人許文憲、名譽理事長卓永財、楊德華等人皆出席活動。

蔡英文表示，全世界的經濟都因為美中貿易戰的變動而受影響，尤其在製造業上，對於生產設備的投資，確實是有相當的觀望氣氛。不過，台灣的工具機業者一樣有信心，像是剛落幕的歐洲工具機大展，今年共 239 家台廠參展，規模僅次地主德國，成為全球第二大參展國。

蔡英文指出，工具機產業先進很努力，不會讓大家孤軍奮戰，政府將從資金融通、擴大訂單及固本轉型 3 大方向來協助業者。

第一、資金融通的部分，對於新的投資，政府有投資抵減、融資優惠的協助。至於舊的貸款，也請經濟部來搭建平台、建立窗口，把產業公會跟銀行公會連結起來，隨時溝通解決問題。

第二、擴大訂單方面，經過盤點，台商回台投資預計可以帶來 194 億元的需求，再加上公部門未來汰舊換新設備的計畫，也大約有 32 億元，可望帶來 226 億元的機械設備商機。

第三則是最關鍵的固本轉型，短期留才跟中長期培育一樣重要。政府會投入資源，支持產業的職場再訓練、相關技術研發，以及中長期的人才培訓基地，讓產業基礎更穩固，未來才能先蹲後跳。

蔡英文強調，去年工具機出口達到 36 億美元，是機械產業中最大宗的產品，整體機械業產值能夠連 2 年達成破兆紀錄，工具機產業絕對是關鍵，接下來，政府將協助業者全力升級轉型，更要讓拓展海外市場的動能持續維持。