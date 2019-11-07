半導體測試設備廠泰瑞達 是如何煉成機器人技術大廠？

美國知名財經週刊《Barron's》報導，半導體測試設備大廠泰瑞達 (Teradyne)(TER-US) 正逐步成為獨立工業自動化領域之翹楚，並直指 Teradyne 在機器人技術領域的地位正越來越重要。

再加上對未來機器人自動化之趨勢感到樂觀，《Barron's》也給予了泰瑞達股票正面評價，週三 (6 日) 泰瑞達股價報上漲 0.68% ，以每股 63.02 美元作收。

泰瑞達股價 (圖片: google)

本業為半導體測試設備供應商的泰瑞達，是於 2015 年以 2.85 億美元的價格收購丹麥的機器人手臂的製造商優傲 (Universal Robots)，進而提升並將觸角佈局到機器人領域之技術。

泰瑞達自從收購優傲以來，股價平均每年報酬率將近 30%，優於同期 S&P 500 指數的 11% 報酬率。

泰瑞達首席執行長 Mark Jagiela 在接受採訪時表示：「半導體測試設備是一個寡占市場，因為高資本密集的緣故故進入門檻很高，而除此之外，我想我們還需要更多能夠幫助成長的其他業務。」

2015 年之前，Mark Jagiela 與公司團隊即開始尋覓合適的企業收購，希望被收購方能與泰瑞達內部業務配合，且有著高於平均水平的成長潛力，而 Mark Jagiela 最終選擇了優傲。

優傲的機器人致力於安全地協助產線工作，優傲的機器人並不需要複雜的工程支援即可編寫任務和維護功能，機器人能專為工人們可能不願意整天執行的簡單、單調的任務而設計。

優傲的業務發展良好，在 2016 年至 2018 年期間平均每年業績成長 45%。

泰瑞達也在 2018 年收購了 MiR，並於 2019 年收購了 AutoGuide Mobile Robots，而這兩次收購，都讓泰瑞達在自動導向車 (AGV) 的業務有所提升；而亞馬遜 (AMZN-US) 也在 2012 透過收購 Kiva Systems 涉足 AGV 市場。

Mark Jagiela 說道：「我們正在尋找沒有現行參與者的新興領域。」 +

Mark Jagiela 強調，他並不打算在核心市場與 ABB 或 Fanuc 等機器人巨頭競爭。這些公司擁有與 Teradyne 類似的產品，Mark Jagiela 說道：「目前就優傲而言，尚未涉及的市場是 human scale 的自動化。」

對於其他參與者是否會嘗試複製泰瑞達的成功，來生產新的小型機器人協作機器人，Mark Jagiela 則認為，目前在機器人領域的市場相當大，但估計不會有過多的競爭者加入。