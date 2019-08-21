富士山腳下的神祕機器人王國 日本最強製造業發那科

發那科靠著大量使用自家生產的機器人，被譽為日本最強製造業，但近來在美中貿易戰的衝擊下，業績表現也遭到波及。為了解這家位於富士山腳下的神祕機器人王國，《財訊》飛到日本採訪創業第二代會長稻葉善治，不僅揭開大賺近 50 年的祕密，也透露發那科在面對市場逆境時的經營心法。

根據《財訊》報導，進入發那科總公司採訪會長，絕對是跑工具機線記者的夢想，即使日本記者也不例外；因為這家公司之前可說是異常低調，雖是一致公認的績優股、模範生，但也被形容為「謎樣的公司」、實施「秘密主義」等，早年還以拒絕受訪著稱，能取得的公開資料有限，更難以直接與經營層對話。

直到近幾年，會長稻葉善治開始出現在公開場合，才讓外界得透過一點一滴的極少數機會，一窺這家神祕公司的真實面貌。從產品面來看，它的 CNC 在全球市占率達到 5 成；工業用機器人是全球四強之一，占有率約 2 成；拜 iPhone 等產品之賜，加工智慧型手機金屬外殼的高速鑽孔機 (Robodrill) 市占率高達 8 成。曾有媒體形容「一旦發那科停工，全球主要的製造業都會受影響」。

看起來根本是打遍天下無敵手，但企業經營本來就不可能一帆風順，最近發那科在業績上的表現，遇上了逆風，主因是美中貿易摩擦使得對中國的出口減少。就在這個轉折的關鍵，發那科的下一步可謂至關重要。

《財訊》八月初來到山梨縣忍野村，進入占地 53 萬坪的發那科總部，採訪了第二代的會長稻葉善治，揭露他對美中貿易戰的看法。另外，還進入生產工廠，直擊發那科最自豪的技術之一─用機器人如何製造機器人，見證這機器人霸主，是如何成為全球製造業重要的幕後推手。

多數日本媒體都同意，發那科的改變，關鍵是從 2013 年開始，或許更精準地說，是從稻葉善治開始。不過，發那科這一切的起點，則要回溯到創辦人稻葉清右衛門的曠世發明。