WSJ：美國 9 月關稅財入袋 70 億美元 年增逾59%

《華爾街日報》週三 (6 日) 報導，美國財政部大發關稅財，9 月的關稅收入比 8 月高出 9%，年增逾 59%，然而，這卻對進口中國產品的美企與客戶帶來更沉重的負擔。

美國 9 月 1 日起對中輸美消費商品 (服裝，工具，電子產品和其他消費品) 徵收 15% 的新關稅，導致美國 9 月關稅收入驟增。

國際貿易顧問公司 Trade Partnership 的最新研究報告指出，美國 9 月的關稅收入較 8 月份增長 9%，較去年同期增長 59% 以上。

根據美國財政部數據，截至 9 月份的 12 個月中，美國總計徵收超過 700 億美元的關稅，這個數字約是貿易戰前關稅收入的兩倍。

關稅成本的上漲造成美國企業集團承受貿易戰的壓力。

哥倫比亞運動服裝公司首席行政官 Peter Bragdon 表示：「這是對美國雇主和消費者徵稅的大規模擴展。該公司的服裝在最新一輪關稅中受到了很多打擊。其公司已通知客戶，他們將不得不提高其中許多產品的價格。」

週二聯合國發布的研究亦指出，美國消費者承受著美國對中國徵收關稅的最沉重打擊，因為相關成本基本上以更高的價格轉嫁給美國消費者和進口企業。另外，中企最近開始調降出口產品價格來吸收關稅的部分成本。

華爾街近期目光焦點落在，美中是否在本月簽署第一階段協議，以及是否取消在 12 月 15 日加徵關稅的計畫？

多家媒體報導，中國正對美方施壓撤銷更多關稅，一位熟悉中國談判立場的人士表示，中國繼續敦促美國盡快取消所有關稅。