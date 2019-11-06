建案熱銷加持 海悅10月營收年增逾6成 創今年次高

全台房產交易加溫，不動產代銷業者海悅 (2348-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收 1.57 億元，僅次於 9 月的 1.71 億元，受惠建案熱銷加持，營收創今年次高，年增 61.15%；累計 1 至 10 月合併營收 10.22 億元，年增率達 14.8％，10 月及前 10 月營收雙創歷史同期新高表現。

海悅營收成長主要受惠北北桃竹熱銷建案加持，包含新北市新店區「宏普中央公園」、新北市土城區「土城日月光」、桃園市龜山區 A7 的「竹城甲子園」及桃園市中壢區「冠德青璞匯」等包銷個案接單狀況佳，帶動 10 月營收達 1.57 億元，與去年同月相較成長 61.15%。

今年下半年國內房市逐漸回溫，成為推升房產代銷業主要成長動能，統計顯示，今年 928 檔期，全台推案量達 5665 億元，較 2018 年成長 85％，主要受惠自住剛性買盤及台商回流需求，刺激建商推案量暴增。

今年大型建商陸續與海悅合作，並進軍中、南部市場全面開發，後續將有高雄「愛上城」、台南「聯上康橋」、皇普建設 (2528-TW) 的台中「皇普莊園」、桃園「永麗花園」及新北市建案「聯合公園」等預約熱絡個案接手，增加總銷案量約 227 億元。

展望全年，海悅憑藉大數據聯銷服務系統，透過精準行銷，提升廣告效率，進而推升營業利益率表現，加上新跨足中南部市場，第 4 季銷售展望佳。

在轉投資佈局方面，海悅預期未來 3 年將有穩定轉投資收益，包括透過轉投資公司贊富建設投資興建的億元級豪宅建案「敦南寓邸」，已於去年陸續完工交屋，今年認列收益 1.1 億元，2020 年還將有第 2 筆收益入帳，且依目前已銷售戶數推估，轉投資收益將不亞於今年。

此外，海悅透過入股聯陞投資進行建案投資，也將在後年與大後年依銷售及工程進度，按持股比率陸續認列股利收益，預計 2021 年將認列建案「河藍灣 Ⅰ」、「英倫花園」，總計完銷金額達 32 億元；2022 年有「河藍灣 Ⅱ」、「日和花園」，總計完銷金額達 29 億元。

在自地自建案方面，子公司悅大建設推出位於鶯歌鳳鳴重劃區的「微笑海悅」，目前銷售持續加溫，2021 年將以全部完工法交屋認列；子公司海研建築，將於新莊信華段土地推出「海悅花園」，此建案目前已通過都市審議，預計年底取得建照後進行預售，將於 2023-2024 年完工認列，總銷金額約 15 億元，可為營運增添穩定成長動能。