海悅擴編迎復甦今年獲利可望攀高 看好桃園重劃區銷售

全台房市緩步增溫中，代銷業龍頭海悅 (2348-TW) 集團在台去年拿下 500 億元銷售金額， 今年估將成長到 600 億元，海悅也看好 2020 年包括青埔、中路及小檜溪等重劃區建案，將推升成交金額站上 700 億元。

海悅總經理王俊傑指出，海悅營收、成交業績成長非偶然，早在 2016 年即著手開始擴大編制，以接案量而言，2018 年海悅集團接案量 1200 億元，今年成長預估到 1500 億元，而 2020 年也估計每季有 300-400 億元的接案量，將勝過今年的接案表現。

海悅 9 月營收為 1.71 億元，月增 50.29%，年增率為 1.57 倍，為單月歷史次高表現，第 3 季營收達 4.2 億元，年增 20.55%；前 3 季營收 8.66 億元，年增 9.11%，雙創歷史同期新高。

海悅今年第 3 季營運主要成長動能為新北、桃園青埔重劃區熱銷建案加持，推升 9 月、第 3 季營收表現。王俊傑指出，目前海悅線上銷售的建案達 70 個，其中成屋占 4 成，預售案占 6 成；除目前竹城建設推出總戶數 1207 戶的百億大案「竹城甲子園」首期完銷售，緊接推出第 2 期，也由海悅代銷，26 日並由王俊傑主持新一波的銷售活動。

王俊傑也強調，統計目前海悅建案的成交，首購加上首換族占成交約 75%。

王俊傑指出，海悅今年上線銷售建案，在台北、新北、基隆、桃園占 75%，在台中有 200 億元，在台南及高雄有 200 億元，其中台南及高雄因產品、價格、區位合宜，銷售相當搶手。

海悅也看好桃園的建案銷售，在包括青埔、中路及小檜溪等重劃區建案推出之下，海悅預計在中路取得 80 億元的銷售接案，而在其他新興重劃區也預估將有 90 億元的接案量。

海悅今年上半年營收 4.49 億元，稅後純益 2.04 億元，每股稅後純益 2.39 元，第 3 季營收走高挹注及第 4 季營運動能仍強大之下，法人估計海悅全年每股純益將上看 5.8 元之上。