〈綠色金融夯〉銀行對綠能放款破兆元 保險投資電廠近百億元

金管會近年積極發展綠色金融，主委顧立雄今 (6) 日表示，銀行對綠能科技產業放款餘額逾新臺幣 1.1 兆元，且金管會已核准保險業資金投資 8 家再生能源電廠，金額達 98 億元。而綠色債券已發行超過 700 億元。

顧立雄今天出席「2019 臺北綠色債券國際研討會」時表示，近年來，由於環境污染、氣候變遷以及資源耗竭等問題，對於人類的生存與發展，帶來巨大的威脅，特別是在巴黎協定簽署後，各國政府紛紛推出相關政策，引導社會資源朝向環境保護的領域匯聚，期望能達到經濟發展與環境永續共榮的願景。台灣身為地球村的一員，同樣也相當重視環保、綠能和節能減碳等永續發展的議題，政府也積極與國際市場接軌。

顧立雄說，在綠色金融方面，金管會已將發展「綠色金融」列為最重要的推動政策之ㄧ，於 2017 年擬具了「綠色金融行動方案」，涵蓋「授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進發展綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念」等七大面向。

其中，有關鼓勵綠色融資與投資方面，顧立雄表示，持續放寬銀行及保險業對綠能產業的授信，以及鬆綁保險業及投信事業投資綠能產業，截至 2019 年 6 月底，本國銀行對綠能科技產業放款餘額逾新臺幣 1.1 兆元，且金管會已核准保險業資金投資 8 家再生能源電廠，金額達 98 億元。

顧立雄表示，而在資本市場方面，政府與各單位持續發展綠色債券市場及建立證券市場永續指數，截至 2019 年 10 月底，綠色債券已發行 32 檔合計 738 億元，並且於 2017 年 12 月發布「臺灣永續指數」。

在企業 ESG(環境、社會及公司治理) 的永續發展方面，我國於 2010 年訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，並於 2014 年頒布上市櫃公司編制 CSR 報告書作業辦法，目前已有 429 家企業發布 2018 年企業社會責任報告書，除此之外，在公司治理評鑑方面，也加重落實企業社會責任指標項目的評分比重。