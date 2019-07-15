海悅鼓勵內部創業 投資海鉅廣告85%股權由林俊榮操盤

房屋代銷業者海悅國際 (2348-TW) 今年接案量快速增加，並推進高雄市地產代銷，保守估今年金額較去年成長超過 2 成，公司並鼓勵內部創業，參與投資同仁成立的子公司，海悅總經理王俊傑指出，未來將鼓勵更多這類型內部創業模式，預期將是公司常態。

海悅國際為多角化經營並擴大獲利，今 (15) 日由董事會通過，以 2550 萬元參與海鉅廣告公司設立，海悅此投資金額占海鉅 85% 股權，其餘股權由內部同仁出資，並擔任海鉅負責人。

出任海鉅廣告負責人的海悅國際內部同仁為現任海悅副總經理林俊榮，王俊傑指出，此內部創業、接案擴張模式，將成海悅常態。

此外，海悅國際為因應營運擴張，發行 5 億元有擔保可轉換公司債，已完成募集，可轉換公司債訂定轉換價 50 元，將在明 (16) 日掛牌交易。

海悅 2018 年營收 11.3 億元，毛利率 58.96%，年增 16.42 個百分點，稅後純益達 4.62 億元，年增 1.52 倍，每股純益為 5.39 元，日前股東會決議擬配發去年股利每股 3.8 元，今天的海悅董事會也訂除息交易日期在 7 月 30 日。

海悅國際預估今年代銷接案量將較去年成長超過 2 成，未來將提高土地開發和投資興建比重，並推出與其他建設公司有差異化的產品，為擴展開發業務，多角化經營，擬成立子公司「海研建築」，海研建築股本 5000 萬元，將由海悅投資 3500 萬取得其 70% 的股權，跨足投資興建領域。