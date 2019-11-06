合庫銀犒賞員工 明年可望繼續調薪 幅度上看5%

合作金庫銀行今 (6) 日與工會簽署第 5 次團體協約，董事長雷仲達今 (6) 日受訪時說，今年盈餘預算達標，明年調薪幅度可望達 4%，如果加上明年上路的員工信託持股，估算調薪幅度可望上看 5%。

合庫銀在 2005 年 4 月民營化後，曾在當年與合庫銀工會簽訂第一次團體協約，是當年唯一的簽署團協的民營化銀行，2009 年、2013 年、2016 年又陸續修訂團體協約，今天是第 5 次修訂簽訂團協，主要聚焦員工對於職務調整有意見，可在 15 日內進行勞資協商，保障工作權益。

合庫銀近兩年連續為員工調薪，去年平均調幅 5.84%，今年調幅也有 4.53%，雷仲達說，今年如果盈餘達到預算目標明年將繼續替員工調薪，粗估調幅約 4% 左右。

合庫銀明年也將啟動員工持股信託，由員工按月自行提撥金額，銀行每人每月再相對提撥 1000 元，等於調薪 0.82%，換言之，如今年盈餘達成預算目標，明年調薪幅度合計約 4.82%，甚至進一步上看 5%。

雷仲達表示，為配合政府政策改善少子化問題，鼓勵員工生育，銀行的生育補助也從每胎補助 1 萬元提高為每胎 6 萬元，第 2 胎每胎 8 萬元、第 3 胎以上每胎補助金額則拉高至 10 萬元。