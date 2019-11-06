日本北陸新幹線泡水車輛決定報廢 帳面損失約148億日圓

因 10 月的第 19 號颱風哈吉貝所帶來的豪雨災情，造成日本北陸新幹線的 10 組列車嚴重泡水，根據《日本經濟新聞》週三 (6 日) 報導，負責營運的東日本旅客鐵道株式會社 (9020-JP) 等公司已鞏固方針，決定將這些列車全部報廢處理。

東日本旅客鐵道股價走勢圖 (圖片：Investing.com)

在這 10 組列車當中，有 8 組屬於東日本旅客鐵道株式會社，另 2 組則屬於西日本旅客鐵道株式會社 (9021-JP)。目前這些車輛在兩家公司的帳面上，各價值 118 億日圓與 30 億日圓。泡水車輛上的部分零件將有可能流用到新打造的車輛上頭，而剩下的部分則會在 2020 年 3 月期的公司財報上列入特別損失。

西日本旅客鐵道股價走勢圖 (圖片：Investing.com)

另外由於颱風侵襲日本，造成部分班次停駛，估計 10 月份的營收可能減少 120 億日圓。再加上報廢的 10 組新幹線列車，也都給公司業績帶來嚴重打擊。

日本北陸新幹線總共有 30 組列車。而這次泡水的，則是停放在長野縣車輛基地的 10 組列車。由於位在車輛下方的馬達等電子設備泡入水中，就安全的理由來判斷，要再度行駛的難度很高。

目前北陸新幹線的營運班次，約維持在原本的 8 成水準。東日本旅客鐵道株式會社決定，原本在明年春天前要加入上越新幹線營運陣容的全新列車當中，將挪用 5 組給北陸新幹線使用。原本上越、北陸新幹線所共同使用的 1 組列車，也將改為北陸新幹線專用。在這樣的調整下，北陸新幹線將擁有 26 組列車，也可望在明年春天之後恢復以往的班次數量。