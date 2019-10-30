〈財報〉德意志銀行第三季淨虧損8.32億歐元 慘於市場預期

德意志銀行 (DB-US) 在週三 (30 日) 發布了第三季財報，該公司第三季淨虧損達 8.32 億歐元，超出市場預期，德銀股價在美國交易市場中下跌 0.87%。

德銀股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

淨虧損: 8.32 億歐元，超出分析師預期的虧損 7.78 億歐元，低於去年同期的淨利 2.29 億歐元；

營收：53 億歐元，低於去年同期的 62 億歐元；

普通股權益比率： 13.4%，低於去年同期的 14%；

非利息支出：58 億歐元，高於去年同期的 56 億歐元。

德銀第三季的虧損標誌著該行重整業務所面臨的成本，已連續兩季呈現虧損。自從 2008 年全球金融危機和隨後的歐元區債務危機以來，德銀行仍在苦苦掙扎。該銀行面臨著數十億美元的罰款、市場競爭加劇、商業和投資銀行業務的市占率下降以及一系列管理重整問題。德意志銀行曾在 7 月份宣布一項重組計劃時表示，預期該公司將在今年呈現虧損，這項重組計劃將帶來 18,000 個工作崗位，並耗資 74 億歐元。

另一方面，德意志銀行現金債券交易部門第三季營收下跌了 13%，突顯出該投資銀行的持續疲軟。

德意志銀行執行長 Christian Sewing 在財報會議中表示：「儘管我們進行了 20 年來最全面的重組，但我們在本季度仍實現了四項核心業務的收益，並增加了貸款和資產管理。」他也補充表示：「轉型正在進行中，也在成本和降低風險方面取得了明顯進展。13.4% 的普通股權益比率突顯了我們的實力。」

德意志銀行的股價今年迄今以來已經下跌了約 16%。